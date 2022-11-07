«تورك» يُتوج بقميص «الماسترز» في البحرين

دبي (الاتحاد)

اختتم فريق تورك للدراجات الهوائية مشاركته الناجحة بفوز الدراج أحمد الفهيم بالقميص الوردي وهو مخصص لفئه الماسترز، في طواف الشيخ ناصر بن حمد للدراجات الهوائية، الذي أقيم في عطلة نهاية الأسبوع، كما تواصل التفوق للفريق الإماراتي بفوز أسامة المنصوري بالمرحلة الأولى وجاء سعد البلوشي ثانياً في المرحلة الثانية، وجاء ترتيب الفريق الأول ضمن المرحلة الثانية، وشهد الطواف في نسخته الثانية مشاركة 27 فريقاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مكونين من 200 دراج.

وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة، وحصد مراكز متقدمة ضمن المراحل، وأيضاً عن تقديره لدعم الجهات الراعية وفي مقدمتها الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» والبراري للعقارات، على الدعم المستمر لهم في المشاركات الخارجية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

وضمت بعثة الفريق في البحرين، كلاً من: أحمد الفهيم، حميد محراب، محمد درويش من إدارة الفريق والدراجين: سعد ثاني، سعيد مروان، عادل جلال، مبارك الجلاف، حسين النجار وأسامة منصوري.

يذكر أن فريق «تورك» تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية في تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.