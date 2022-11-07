أوساسونا يهدد أحلام برشلونة

مدريد (أ ف ب)

تنتظر برشلونة رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا الخامس، الثلاثاء في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في المباراة الأخيرة لقطب دفاعه الدولي السابق جيرارد بيكيه.

وتربع النادي الكتالوني على الصدارة مؤقتاً بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب، الذي يختتم المرحلة الثالثة عشرة الاثنين بمواجهة جاره رايو فايكانو.

ويطمح برشلونة إلى فوزه الخامس توالياً والثاني عشر هذا الموسم، للإبقاء على فارق النقطة على الأقل بينه وبين النادي الملكي، قبل فترة التوقف بسبب نهائيات كأس العالم عقب المرحلة الرابعة عشرة، إن لم يكن تعزيز صدارته في حال تعثر النادي الملكي الإثنين.

وحقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه ألميريا 2-صفر السبت، في المباراة الأخيرة لقطب دفاعه بيكيه على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بانتظار خوضه المباراة الأخيرة في مسيرته الاحترافية غداً ضد أوساسونا حسب إعلانه المفاجئ الخميس الماضي اعتزاله اللعب نهائياً.

وودع بيكيه أنصار ناديه بطريقة مؤثرة عند خروجه في الدقيقة 84، عندما وقف له الجمهور تحية للخدمات الكبيرة التي قدمها في مسيرة مظفرة على مدى 14 عاماً، شهدت إحرازه بطولة الدوري المحلي 8 مرات وكأس إسبانيا 7 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات والكأس السوبر الأوروبية 3 مرات أيضا، بالإضافة إلى تتويجه بطلاً للعالم مع منتخب إسبانيا عام 2010 وكأس أوروبا عام 2012.

وقال بيكيه عقب المباراة: "عندما نتقدم بالسن، ندرك أن الحياة هي الحب، لكن أيضاً معرفة متى الرحيل. حبي لبرشلونة قوي جداً لدرجة انه حان الوقت لكي نبتعد قليلاً".

وأضاف: "أنا واثق بأنني سأتواجد هنا في المستقبل. لقد ولدت وسأموت هنا".

من جهته، قال زميله السابق ومدربه الحالي تشافي هرنانديز: "لقد كانت ليلة تاريخية ومثالية للجميع، وخاصة بالنسبة لجيرارد".

وأضاف: "لقد قدمنا مباراة رائعة، أردنا أن نقول وداعا له بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع: "كلما كانت المباراة أكبر بالنسبة له، كلما قدم عرضاً أفضل. لقد قلت بالفعل إنه أسطورة برشلونة ونحن ممتنون له جداً".

لكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في مواجهة أوساسونا الخامس والذي لم يخسر في مبارياته الأربع الأخيرة (ثلاثة انتصارات وتعادل واحد).

وعلى غرار المرحلة الثالثة عشرة، يختتم النادي الملكي المرحلة الرابعة عشرة بمواجهة ضيفه قادش التاسع عشر قبل الأخير.

ويطمح ريال مدريد، الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن في الليجا، إلى التشبث بالصدارة قبل فترة التوقف على أن يستهل مشواره بعد العرس العالمي في مواجهة مضيفه الوليد في 31 ديسمبر المقبل، فيما يخوض برشلونة ديربي كتالونيا أمام جاره إسبانيول في اليوم ذاته.

ويخوض أتلتيكو مدريد الثالث اختباراً لا يخلو من صعوبة أمام مضيفه ريال مايوركا الأربعاء، في سعيه إلى العودة إلى سكة الانتصارات.

وسقط القطب الثاني للعاصمة في فخ التعادل أمام ضيفه إسبانيول 1-1 الأحد، في رابع مباراة توالياً يفشل فيها في تحقيق الفوز بعد تعادله المخيب أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-2 في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ما أنهى آماله في المنافسة على بطاقتي ثمن النهائي، ثم الخسارة أمام مضيفه قادش المتواضع وصاحب المركز قبل الأخير 1-2 في الدوري، والهزيمة أمام بورتو البرتغالي 1-2 والتي حرمته من مواصلة مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويشهد الأربعاء قمة ساخنة بين إشبيلية وضيفه ريال سوسييداد السادس، فيما يلعب ألميريا مع خيتافي، وإسبانيول مع فياريال.

ويلعب الثلاثاء أيضا إلتشي مع جيرونا، وأتلتيك بلباو مع بلد الوليد، على أن يلتقي الخميس أيضاً رايو فايكانو مع سلتا فيجو، وفالنسيا مع ريال بيتيس.