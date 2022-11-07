مونديال نوير الأخير!

ميونيخ (د ب أ)

قال مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم وفريق بايرن ميونيخ، إن بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر على الأرجح ستكون الأخيرة له.

وقال نوير "36 عاماً" في مقابلة مع مجلة "سبورتس إيلستراتيد" في عدد شهر نوفمبر: "لا تعلم أبداً، ولكني أفترض أنها ستكون آخر بطولة كأس عالم لي".

ولكنه أكد أنها لا يجب بالضرورة أن تكون الأخيرة له.

وبمجرد أن يتم تأكيد اسمه في قائمة المنتخب الألماني التي سيعلنها المدير الفني هانسي فليك، ستكون هذه هي المرة الرابعة التي يشارك فيها نوير في كأس العالم، وذلك بعد عام 2010 و2014، عندما فاز باللقب، و2018.

وسيعلن فليك عن القائمة يوم الخميس المقبل، ويبدأ المنتخب الألماني حملته في البطولة بمواجهة المنتخب الياباني يوم 23 نوفمبر.

وقال نوير: "لا أخشى من أن أقول إننا نريد أن نصبح أبطالاً للعالم. نحن بحاجة للزخم الصحيح".