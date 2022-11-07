18 لاعباً في سباق دوري التنس العالمي بدبي



دبي (الاتحاد)

كشف منظمو دوري التنس العالمي عن كامل أسماء نجوم الرياضة المشاركين في الحدث العالمي ونتائج قرعة فرق البطولة وجدول منافساتها التي تقام على مدار ستة أيام.

وينافس 18 من أهم نجوم رياضة التنس العالميين، ومن ضمنهم نوفاك ديوكوفيتش، على لقب الدورة الافتتاحية من دوري التنس العالمي، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستضيف كوكا كولا أرينا فعالياته.

وتقام البطولة في دبي من 19 إلى 24 ديسمبر، وتضم إنجازات لاعبي التنس المشاركين في دوري العالمي 39 من ألقاب بطولات الجراند سلام، من ضمنها 21 لقباً للتنس الفردي في جعبة نوفاك ديوكوفيتش، ليقدم الحدث لجمهوره منافسات مشوقة حافلة بحماس وإثارة رياضة التنس.

وبجانب ديوكوفيتش، يشهد دوري التنس العالمي حضور ألكسندر زفيريف، المصنف ثانياً عالمياً وفيلكس أوجر الياسيم، ونك كيريوس، كما ينضم إلى القائمة السابقة كلاً من دومينيك ثيم، ويشارك في الدوري أيضاً جريجور ديمتروف، حامل لقب بطولة العالم للناشئين سابقاً.