قرعة «الأبطال» تجدد الثأر بين ليفربول والريال

نيون (أ ف ب)

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 في نيون الاثنين، عن مواجهتين من العيار الثقيل، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني من جهة، وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

ودأب سان جيرمان على اللعب وجهاً لوجه مع بايرن في السنوات الأخيرة في المسابقة القارية، فحسم الفريق البافاري نهائي عام 2020 بهدف نظيف في البطولة المجمعة، التي أقيمت في البرتغال بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وثأر سان جيرمان لخسارته في الموسم التالي مجردًا الفريق البافاري من لقبه في ربع النهائي.

وكان سان جيرمان الساعي إلى إحراز باكورة ألقابه في المسابقة القارية الأهم، لكي يصبح ثاني فريق فرنسي بعد مرسيليا عام 1993 ينال هذا الشرف، حل ثانيًا في مجموعته في الرمق الأخير بسبب هدف بنفيكا البرتغالي، الذي سجله في الوقت بدل الضائع ليخرج فائزًا على مكابي تل أبيب الإسرائيلي 6-1 ويتفوق على فريق العاصمة الفرنسية بفارق الأهداف، في حين حقق بايرن ميونيخ العلامة الكاملة.

كذلك، التقى ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب المسابقة القارية الأم (14) مرات عدة في السنوات الأخيرة مع ليفربول وكانت الغلبة دائمًا له: نهائي 2018 بنتيجة 3-1 الذي شهد إصابة المصري محمد صلاح بخلع في كتفه، ثم في ربع نهائي موسم 2020-2021 وفاز ريال مدريد 3-1 ذهابًا على أرضه وتعادل سلبًا على ملعب أنفيلد، ثم حسم نهائي الموسم الماضي بهدف نظيف لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

بدوره يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي عن باكورة ألقابه في هذه المسابقة، علمًا انه بلغ نهائي عام 2021 وخسر أمام جاره تشيلسي صفر-1، وقد أوقعته القرعة مع لايبزيج الألماني.

ستكون المواجهة مثيرة بين مهاجم سيتي النروجي إيرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي ومهاجم لايبزيج الفرنسي كريستوفر نكونكو هداف الدوري الألماني.

وسيواجه نابولي الإيطالي الذي يحقق انطلاقة رائعة محليًا وقاريًا اينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الموسم الماضي.

ويلتقي ميلان العائد إلى دوري الأبطال بعد غياب دام طويلا مع توتنهام الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني بطل عام 1997 مع تشيلسي الإنجليزي.

وفي المباراة الأخيرة، يلتقي بنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.

وفي ما يلي نتيجة القرعة:

لايبزيج (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)

كلوب بروج (بلجيكا) - بنفيكا (البرتغال)

ليفربول (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا)

ميلان (إيطاليا) - توتنهام (إنجلترا)

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - نابولي (إيطاليا)

بوجروسيا دورتموند (ألمانيا) - تشلسي (إنجلترا)

إنتر (إيطاليا) - بورتو (البرتغال)

باريس سان جرمان (فرنسا)- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

ويقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 مارس المقبل.