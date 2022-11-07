شباب الأهلي بطل «نجوم المستقبل» للكاراتيه بـ 50 ميدالية

دبي (الاتحاد)

تُوج نادي شباب الأهلي بلقب بطولة الدولة لنجوم المستقبل، السابعة للمواطنين في مسابقتي الكاتا والكوميتيه للكاراتيه، وهي أولى بطولات الموسم الرياضي 2022-2023، المؤهلة للانضمام الى المنتخبات الوطنية للأشبال والفتيات وحتى الرجال والسيدات، والتي أقيمت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، من عمر 6 سنة وحتى فوق 19 سنة بمشاركة قياسية لعدد 335 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً ومركزاً، تنافسوا في 51 مسابقة للكاتا والكوميتيه.

شهدت البطولة منافسات مثيرة بين الأندية المشاركة، أظهرت مواهب كثيرة لدى كافة اللاعبين واللاعبات ينتظرهم مستقبل باهر، وتميزت المنافسات بالقوة، وشهدت للمرة الأولى نظاماً جديداً لقرعة فئة البراعم والزهرات من عمر 6 سنوات وحتى 9 سنوات.

حصل شباب الأهلي على 50 ميدالية ملونة (23 ذهب، 13 فضة، 14 برونز)، وحل نادي اتحاد كلباء ثانياً وحصل على 14 ميدالية ملونة (5 ذهب، 4 فضة، 5 برونز)، وجاء نادي الشارقة الرياضي ثالثاً بحصوله على 19 ميدالية ملونة (4 ذهب، 8 فضة، 7 برونز) وتلاه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الرابع بحصوله على 20 ميدالية (4 ذهب، 6 فضة، 10 برونز) وحل نادي الفجيرة للفنون القتالية خامساً بعد أن حصل على 9 ميداليات (4 ذهب، 3 فضة، 2 برونز).

قام بتتويج اللاعبين راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، واعضاء مجلس الإدارة د. عبد الله البادي الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك الشحي، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، د. حصة بن حيدر، إضافة إلى الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

وهنأ راشد آل علي الفائزين، مشيداً بارتفاع مستوى المنافسات، التي أفرزت تلك المواهب الواعدة، والتي سيتم اختيار عدد كبير منها للمنتخبات الوطنية، اعتباراً من هذا الأسبوع استعداداً للمشاركة في بطولة غرب اسيا التي ستقام في الفترة من 23 حتى 27 نوفمبر الحالي بإمارة الشارقة.

وأشاد آل علي بجهود المدير الفني للاتحاد ورئيس لجنة المسابقات في هذه البطولة لإخراج البطولة بهذا الشكل الرائع، وقال إن الاتحاد يجني الآن ثمرة جهود الجميع وثمرة التعاون بين مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الأندية المشاركة بفاعلية في أنشطة الاتحاد، وأنه يسعى بقوة لإدراج اللعبة في معظم أندية الدولة.