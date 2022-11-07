عجمان يشكو التحكيم

رضا سليم (دبي)

تقدم نادي عجمان بشكوى إلى لجنة الحكام ضد محمد عبدالله الهرمودي حكم مباراة الفريق أمام الوصل في الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي خسرها الفريق 1-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء سجلها فابيو ليما لاعب الوصل.

واستندت إدارة عجمان في شكواها إلى بعض اللقطات خلال المباراة، منها عدم احتساب ركلة جزاء للفريق بعد عرقلة وليد أزارو داخل المنطقة، والتي أكد المحللون في القنوات الفضائية على صحتها، بجانب طرد لاعب الوصل، كما أن ركلة الجزاء التي احتسبت على الفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع سبقها خطآن على الفريق المنافس ولم يحتسبهما الحكم.

كان الصربي جوران مدرب الفريق قد انتقد القرارات التحكيمية خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة وتطرق إلى الحالات التي تعرض فيها فريقه للظلم التحكيمي، في الوقت الذي أشاد فيه الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس النادي بأداء لاعبي «البرتقالي»، وطالب الجميع بمواصلة هذه الجهود الرائعة في المباراة المقبلة أمام اتحاد كلباء، مؤكداً أن عجمان سيواصل مسيرته الطموحة، وأن هذه الخسارة لن تزيدهم إلا المزيد من القوة والرغبة والتصميم.