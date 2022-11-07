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الرياضي

اتحاد المبارزة يوزع حقائبه الإدارية

اتحاد المبارزة يوزع حقائبه الإدارية
7 نوفمبر 2022 15:00


دبي (الاتحاد)

وزع مجلس إدارة المبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي حقائبه الإدارية، وتم اعتماد تعيين محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي في منصب نائب الرئيس، وسيف أحمد الغفلي رئيساً للمكتب التنفيذي، وموسى حسن البلوشي أميناً عاماً، ومحمد غانم المنصوري مديراً مالياً، وعبدالرحمن راشد بن طليعة رئيساً للجنة التسويق، وحمد بوعميم عضو مجلس إدارة وخليفة الزرعوني لجنة الشباب، لطيفة الحوسني لجنة المرأة، حيث تم توزيع المناصب على الأعضاء بحسب خبراتهم في المجالات المختلفة، حتى تتاح لكل منهم فرصة دعم الاتحاد بأفضل صورة بحسب الخبرات السابقة، والوصول إلى الأهداف المنشودة، وسيتولى المجلس إدارة الاتحاد حتى 2024.

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وقدم المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الشكر لمعالي أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً أن تكليفه وأعضاء مجلسه هي ثقة يعتز بها ووسام على صدره وأعضاء مجلسه، وأشار إلى أن مجلسه عمل مدار الأعوام الماضية لتحقيق هدف واحد وهو رفع راية الإمارات عالية خفاقة في المحافل الدولية.

المبارزة
اتحاد المبارزة
سالم بن سلطان القاسمي
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