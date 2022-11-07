رغم وداع «الختامية».. شفيونتيك سعيدة

لندن (رويترز)

فشلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً، في الوصول للمباراة النهائية للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات، لكنها قالت إنها سعيدة بانتهاء الموسم الحالي، الذي وصفته بأنه كان مرهقاً بعد الخسارة غير المتوقعة أمام لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا بقبل النهائي الليلة الماضية.

وفازت اللاعبة البولندية التي خاضت مسيرة انتصارات استمرت على مدار 37 مباراة متتالية، في وقت سابق من العام الجاري بلقبي فرنسا وأميركا المفتوحتين، إضافة إلى ألقاب في الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتجارت وروما وسان دييجو.

وكانت شفيونتيك «21 عاماً» المرشحة الأبرز للفوز بلقب البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في فورت وورث بولاية تكساس الأميركية، لكنا وبعكس كل التوقعات خسرت 6-2 و2-6 و6-1 أمام سبالينكا الليلة الماضية.

وقالت شفيونتيك للصحفيين بعد وداع البطولة: «لن أكذب عليكم. فقد كنت أنتظر هذه اللحظة.. كان من الصعب تماماً رؤية خط النهاية وأنا في كامل الحماس والاستعداد لكل مباراة».

وأضافت اللاعبة البولندية: «كان هذا الموسم مرهقاً جداً، وأنا فخورة بنفسي كثيراً لتمكني من اللعب جيداً جداً حتى النهاية. أنا سعيدة بانتهاء الموسم».

وبفوزها بلقب أميركا المفتوحة أصبحت شيانتيك أول لاعبة تفوز بلقبين كبيرين في عام واحد، بعد تتويج الألمانية أنجليك كيربر بلقبي أستراليا وأميركا المفتوحتين في 2016.

وقالت شيانتيك إن سبالينكا تفوقت عليها أمس.

وأردفت قائلة: «في المجموعة الثانية أردت الضغط عليها كثيراً نوعاً ما، لكن في المجموعة الثالثة شعرت أنه ليس أسلوبي في اللعب. شعرت أنني أقدم أداء ينطوي على الكثير من المخاطرة. استغلت هي فرصها وكان إرسالها جيداً فعلاً».