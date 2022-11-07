الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رغم وداع «الختامية».. شفيونتيك سعيدة

رغم وداع «الختامية».. شفيونتيك سعيدة
7 نوفمبر 2022 13:29

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
أزارينكا تضرب موعداً مع جوف في وادي الحجارة

فشلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً، في الوصول للمباراة النهائية للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات، لكنها قالت إنها سعيدة بانتهاء الموسم الحالي، الذي وصفته بأنه كان مرهقاً بعد الخسارة غير المتوقعة أمام لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا بقبل النهائي الليلة الماضية.
وفازت اللاعبة البولندية التي خاضت مسيرة انتصارات استمرت على مدار 37 مباراة متتالية، في وقت سابق من العام الجاري بلقبي فرنسا وأميركا المفتوحتين، إضافة إلى ألقاب في الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتجارت وروما وسان دييجو.
وكانت شفيونتيك «21 عاماً» المرشحة الأبرز للفوز بلقب البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في فورت وورث بولاية تكساس الأميركية، لكنا وبعكس كل التوقعات خسرت 6-2 و2-6 و6-1 أمام سبالينكا الليلة الماضية.
وقالت شفيونتيك للصحفيين بعد وداع البطولة: «لن أكذب عليكم. فقد كنت أنتظر هذه اللحظة.. كان من الصعب تماماً رؤية خط النهاية وأنا في كامل الحماس والاستعداد لكل مباراة».
وأضافت اللاعبة البولندية: «كان هذا الموسم مرهقاً جداً، وأنا فخورة بنفسي كثيراً لتمكني من اللعب جيداً جداً حتى النهاية. أنا سعيدة بانتهاء الموسم».
وبفوزها بلقب أميركا المفتوحة أصبحت شيانتيك أول لاعبة تفوز بلقبين كبيرين في عام واحد، بعد تتويج الألمانية أنجليك كيربر بلقبي أستراليا وأميركا المفتوحتين في 2016.
وقالت شيانتيك إن سبالينكا تفوقت عليها أمس.
وأردفت قائلة: «في المجموعة الثانية أردت الضغط عليها كثيراً نوعاً ما، لكن في المجموعة الثالثة شعرت أنه ليس أسلوبي في اللعب. شعرت أنني أقدم أداء ينطوي على الكثير من المخاطرة. استغلت هي فرصها وكان إرسالها جيداً فعلاً». 

بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
أميركا المفتوحة للتنس
أنجليك كيربر
آخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في قمة شرم الشيخ
عربي ودولي
السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ
اليوم 14:04
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
عربي ودولي
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
اليوم 14:00
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
الرياضي
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
اليوم 14:00
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
دنيا
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
اليوم 13:38
منصور بن زايد
الإمارات
برعاية منصور بن زايد..الكونجرس العالمي للإعلام ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة دولية واسعة
اليوم 13:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©