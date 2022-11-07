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الإمارات وروسيا يوقعان اتفاقية «دولية» الطائرة الشاطئية

الإمارات وروسيا يوقعان اتفاقية «دولية» الطائرة الشاطئية
7 نوفمبر 2022 14:00


دبي (الاتحاد)

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وقع اتحاد الطائرة ونظيره الروسي، اتفاقية تنظيم «بطولة دبي الدولية للكرة الطائرة الشاطئية»، المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر المقبل على شاطئ «كايت بيتش»، بمشاركة ثمانية منتخبات عالمية للرجال والسيدات.
جاء ذلك، خلال احتفالية إبرام اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحادين في دبي، بحضور عبد الله الدرمكي رئيس مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وأسامة قرقاش نائب الرئيس، وجمال المطروشي نائب الرئيس للتمثيل الداخلي، والدكتور باسم النقبي نائب الرئيس للتمثيل الخارجي، وعبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد.
وتضمنت بنود اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحادين، على تبادل الخبرات واستضافة معسكرات إعداد المنتخبات الوطنية، والاستفادة من الكوادر التدريبية والتحكيمية من خلال ورش العمل والندوات التدريبية.

اتحاد الطائرة
دبي كايت بيتش
الكرة الطائرة
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