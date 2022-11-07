550 لاعباً في مونديال المسائل الشطرنجية بالفجيرة



الفجيرة (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للمرة الأولى في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عن خريطة البطولات التي سيتم تنظيمها تزامنا مع بطولة العالم واجتماع الكونجرس العالمي خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الحالي، وذلك في المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور عبد الله ال بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ورئيس اللجنة المنظمة ونائبه محمد الزعابي وعبر تقنية الاتصال المرئي زوم شارك اليوناني هاري فوجياكيس رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج ومرجان كوفاسيفيتش عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي العربي وأعضاء مجلس إدارة النادي إبراهيم جلال وجاسم هيكل ومريم المطروشي.

وتقدم الدكتور عبد الله آل بركت رئيس اللجنة المنظمة ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة وراعي الحركة الرياضية للدعم اللامحدود الذي مهد للتطور الكبير الذي يشهده شطرنج الفجيرة على المستوى العالمي ومهد لاستضافة الفجيرة هذا الحدث العالمي الكبير.

وقال:«اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية هي الأعلى على مستوى البطولات السابقة وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية نحو 40 ألف يورو منها 30 ألف يورو لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج و40 ألف درهم لبطولة الفجيرة الدولية للشطرنج الخاطف».

وأكد محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس اللجنة المنظمة بأنه تم الوصول للجاهزية التامة لاستقبال الحدث العالمي الاستثنائي المتميز الذي يقام لأول مرة في الإمارات والشرق الأوسط واللجنة المنظمة عملت بجد لإبداء المساعدة لنجاح عملية التسجيل للاعبين بالتعاون مع فريق عمل الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج ومبينا إن جميع المنافسات والاجتماعات ستقام في فندق نوفوتيل الفجيرة.

وأشاد اليوناني هاري فوجياكيس رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في الفجيرة ووصفها بالاحترافية والعالمية منوها إلى أن ذلك معروف عن دولة الإمارات بتميزها العالمي خلال استضافة الأحداث العالمية منها الرياضية متمنيا للمحفل العالمي الشطرنجي النجاح والتوفيق.

وكشف الصربي كوفاسوفيتش عضو اللجنة المنظمة عن أن البرنامج سيشهد إقامة النسخة 64 لاجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، إضافة إلى 6 بطولات تقام تزامنا مع الحدث العالمي الرئيسي متمثلة ببطولة العالم لحل مسائل الشطرنج مما يعكس قيمة ومكانة التجمع الشطرنجي الكبير والذي يتوقع مشاركة نحو 550 مشاركا من مختلف دول العالم بينما ستكون بداية المنافسات من خلال بطولة التحدي السادسة للناشئين لتأليف مسائل الشطرنج، وبطولة تأليف مسائل الشطرنج والبطولة المفتوحة لحل مسائل الشطرنج، قبل انطلاق الحدث الرئيسي وهو بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج بنسختها 45، يليها إقامة البطولة الاستعراضية المفتوحة لحل مسائل الشطرنج وتختتم المنافسات التي سيتزامن معها اجتماعات الكونجرس بإقامة منافسات بطولة الفجيرة الدولية الرابعة للقدرة الشطرنجية «الشطرنج الخاطف».