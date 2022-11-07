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34 مدرباً يحصلون على الرخصة الدولية لليد

34 مدرباً يحصلون على الرخصة الدولية لليد
7 نوفمبر 2022 13:30

رضا سليم (دبي)
اختتمت الدورة التدريبية لكرة اليد للحصول على رخصة التدريب الدولية من المستوى «د»، التي نظمتها لجنة المدربين بالاتحاد بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية ولجنة التضامن الأولمبي وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وهي أول دورة متخصصة من نوعها. وقدمها المحاضر الدولي المجري بيتر كوفاكس، حيث حصل 34 مدرباً بينهم 12 مواطناً من أندية العين والظفرة والنصر والوصل والشارقة ودبا الحصن وبني ياس والوحدة وشباب الأهلي وخورفكان والبطائح والإمارات على رخصة التدريب الدولية.
حضر ختام الدورة نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وناصر سالم الحمادي أمين عام الاتحاد وفيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين.
واشتمل البرنامج الدراسي للدورة على 25 وحدة دراسية، بواقع 5 وحدات دراسية لكل يوم تنوعت بين المادة النظرية التي قدمت للدارسين، وبين التطبيق العملي الذي أداه الدارسون الذي اشتمل على مادة نظرية ناقشت مواضيع عدة مثل القوانين الرئيسية للعبة، والتمركز وكيفية اختيار اللاعبين، ومهام المدرب والعناصر الفنية والتكتيكية، وكيفية احتساب أرقام التفوق والخسارة وأساليب الهجوم السريع، والدفاع وأنظمته ومهارات المدافعين، واستراتيجيات التعاون مع حراس المرمى، مواصفات البنية الجسمانية.
ووجه نبيل عاشور رئيس الاتحاد الشكر إلى الجنة الأولمبية الوطنية وبيتر كوفاكس والمدربين المشاركين الذين وصفهم بشركاء النجاح، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد الحالي يستكمل عمل وجهد مجالس الإدارات السابقة، مؤكداً على مواصلة العمل الجاد لإقامة مثل هذه الدورات في الفترة المقبلة.
وأعرب محمد بن درويش عن سعادته بالإقبال الكبير من المدربين على المشاركة في الدورة، مؤكداً على مواصلة التعاون بين اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاد في إقامة دورات مماثلة.

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