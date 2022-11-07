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الرياضي

«بن دري» بطل كأس «الهالوين» للبولو

«بن دري» بطل كأس «الهالوين» للبولو
7 نوفمبر 2022 12:30

دبي (الاتحاد)
تُوج فريق بن دري بطلاً لكأس الهالوين للبولو بعد فوزه على فريق الحبتور بنتيجة 5-4 في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، ليحصد بن دري أول ألقاب الموسم الجديد للعبة.
وعقب المباراة، قام سيباستيان سيباج مؤسس ومالك شركة بلاك هاوند سبورتس بتكريم الفريق البطل فريق بن دري والوصيف فريق الحبتور والفرق المشاركة، ونال دياز البريدي لاعب فريق الحبتور جائزة أفضل لاعب في المباراة، وحصد الخيل كومبيا لمحمد بن دري لقب أفضل خيل في المباراة.
أما عن تفاصيل النهائي المثير، فقد بدأ الحبتور بالتقدم بهدفين، إلا أن بن دري رد بقوة بتسجيل هدفين ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل مع نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني تقدم محمد بن دري لفريقه بالهدف الثالث ورد دياز البريدي بالتعادل للحبتور واستمر التعادل في الشوط الثالث، بينما تغيرت النتيجة في الشوط الرابع والأخير، حيث تقدم الحبتور بالهدف الرابع ورد بن دري بهدفين متتاليين ليخطف المباراة واللقب الأول.

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