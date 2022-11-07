مورينيو يعرب عن حسرته لغياب ديبالا بعد خسارة الديربي



برلين (د ب أ)

أعرب جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي عن حسرته لغياب الأرجنتيني باولو ديبالا، عقب خسارة فريقه أمام لاتسيو بهدف ولكنه كشف عن آماله بأن يتمكن اللاعب الأرجنتيني الدولي من العودة للمشاركة في المباريات قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم.

واستغل فيليب أندرسون خطأ من روجر إيبانز، ليقود فريق لاتسيو، بقيادة المدير الفني ماوريتسيو ساري، لتحقيق فوز حاسم على الغريم اللدود، ليقفز لاتسيو للمركز الثالث في الدوري الإيطالي.

وبينما افتقد لاتسيو لجهود الثنائي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وشيرو إيموبيلي في ملعب الأولمبيكو، لم يتمكن روما سوى من تسديد كرتين فقط على المرمى حيث عانى الفريق من غياب ديبالا، هداف الفريق برصيد خمسة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «تحدثنا عن ميلينكوفيتش سافيتش، وإيموبيلي، لم نتحدث بشأن ديبالا، أعتقد أنه أكثر أهمية، لأنه من يمرر التمريرات الحاسمة لكي نسجل الأهداف. عندما يغيب لاعبون معينون، نواجه صعوبات».

وغاب ديبالا عن روما منذ 9 أكتوبر الماضي بعدما تعرض لإصابة في أوتار الركبة، ولكن مورينيو يأمل أن يعود اللاعب في مباراة تورينو المقبلة المقرر إقامتها الأحد المقبل، وهو ما سيكون دعما للمنتخب الأرجنتيني قبل رحلته إلى قطر.

وقال مورينيو لشبكة «دازن»:«بصراحة ديبالا يريد الذهاب لكأس العالم، من الصعب قول لا لهذا الأمر. إذا كان هناك تطورا جيدا بالنسبة لإصابته، نتمنى أن نستعيد جهوده يوم الأحد المقبل أمام تورينو».