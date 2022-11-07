كونتي يثق في قدرة سون على المشاركة في كأس العالم



لندن (د ب أ)

يثق أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم في قدرة سون هيونج مين على المشاركة مع المنتخب الكوري الجنوبي في بطولة كأس العالم في قطر.

وتعرض المهاجم لكسر حول العين خلال المباراة التي فاز بها توتنهام على مارسيليا 2 / 1 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، وهو ما أثار الشكوك بشأن إمكانية مشاركته في كأس العالم.

وبعد ذلك تم التأكيد بأن سون سيخضع لجراحة وغاب عن المباراة التي خسرها فريقه أمام ليفربول أمس الأحد، علما بأن كونتي كان أعلن قبل اللقاء أن سون لن يتمكن من اللعب مع توتنهام مرة أخرى قبل فترة توقف الدوري.

ومع ذلك، قدم كونتي تحديثا إيجابيا بشأن إمكانية مشاركة سون في البطولة التي تقام في قطر، حيث يعتقد أن اللاعب سيمثل منتخب بلاده، وقال كونتي عقب الخسارة أمام ليفربول:«مع سون، أرسلت له رسالة عقب إجرائه الجراحة».

وأضاف:«سون كان حزينا للغاية من وضعه، ولكني أتمنى له أن يتعافى بشكل جيد وأن يلعب في كأس العالم، لأنني كنت لاعبا وأعلم أهمية كأس العالم».

وأكد:«واثق من إمكانية عودته سريعا، ومشاركته في كأس العالم. لا يتواجد حاليا في المستشفى، هو في منزله».

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري، ولكن سيحظى سون بأربعة أيام إضافية للتعافي قبل أن يبدأ المنتخب الكوري الجنوبي حملته في المجموعة الثامنة أمام منتخب أوروجواي.