رباعية لخيول «البداير» في ختام «مهرجان الشارقة»

حمد حسن (الشارقة)

خطفت خيول مربط «البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية بالشارقة، الأضواء خلال ختام فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي -الإنتاج المحلي- بنسخته التاسعة عشر، الذي أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وحققت خيول البداير 4 ألقاب، فيما حقق كل من مربط دبي ومربط عجمان 3 ألقاب لكل منهما من جملة 18 لقباً تنافست عليها المرابط المختلفة.

وافتتحت منافسات البطولات المهرة «دي شيخة» لمربط دبي، التي توجت باللقب الذهبي لبطولة المهرات بعمر سنة، تاركة المركز الثاني واللقب الفضي للمهرة «ميساء البداير» لمربط البداير، بينما نالت اللقب البرونزي «ع ج رسيل» لمربط عجمان.

وحصدت «ع ج العلا» لمربط عجمان، اللقب الذهبي للمهرات (عمر 2 و3 سنوات)، وحلت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «دي رامة» لمربط دبي، وحصلت «مريان البداير» لمربط البداير على اللقب البرونزي.

وتوشحت «ع ج سلوانة» لإسطبلات إمارا، باللقب الذهبي للأفراس، فيما احتلت المركز الثاني ونالت الفضة «دي غرام» لمربط دبي، وحلت في المركز الثالث وحصلت على اللقب البرونزي «ع ج بنفسج» لمربط عجمان.

وتوج «ع ج تاج» لخليفة علي بن غنيم الكتبي، بذهبية الأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «أي أس تبر» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، فيما اكتفي بالمركز الثالث ونال البرونز «أتش أيه الشامخ» لحمد محمد حسنوه الحبسي.

وتألقت خيول مربط البداير في بطولة الأمهار (عمر 2 و3 سنوت)، حيث حصد «مزيون البداير» اللقب الذهبي، ونال رفيقه في المربط «جميل البداير» اللقب الفضي، فيما ذهب اللقب البرونزي للمهر «ع ج نبار» لسعيد مصبح الكعبي.

وظفر «شهوان الهواج» للدكتور غانم الهاجري، باللقب الذهبي للفحول، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة، فيما حل ثالثاً ونال البرونز «إي أيه زين» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.