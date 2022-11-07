«المدرب المواطن».. الكلمة العليا في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض «المدرب المواطن» الكلمة العليا في «دوري الدرجة الأولى» مع نهاية الجولة التاسعة التي أسدل عليها الستار مساء الأحد، عطفاً على التنافس المحتدم بين فرق الصدارة بقيادة حتا صاحب المركز الأول برصيد 19 نقطة تحت القيادة الفنية لمدربه عبدالله مسفر، ودبا الحصن «الوصيف» برصيد 18 نقطة تحت قيادة مدربه محمد الجالبوت، والجزيرة الحمراء «الثالث» بـ 17 نقطة مع مدربه معتز عبدالله.

وتقود «الكوادر التدريبية المواطنة» نحو 50 % من أندية الأولى، في ظل وجود 8 مدربين حالياً، وتضم القائمة بخلاف «ثلاثي الصدارة»، محمد الطنيجي «الذيد»، بدر طبيب «التعاون»، فهد عبود «مسافي»، محمد البلوشي «سيتي»، سلطان برغش «بينونة».

وشهدت الجولة، استمرار «الإعصار» في مقدمة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بتفوقه على مضيفه التعاون 3-2، وسجل أهداف «الإعصار» راشد عيسى في الدقيقة 15، ودينليسون بيريرا «ثنائية» في الدقيقتين 27 و80، فيما سجل للتعاون فرقان أحمد مدافع حتا «هدف عكسي» في الدقيقة 6، وكارلوس البرتو 76، ليبقى التعاون برصيد 11 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم دبا الحصن إلى مركز الوصافة برصيد 18 نقطة، بفوزه على ضيفه الفجيرة 1- صفر، وسجل جواو فيتور لاعب وسط الحصن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، في المقابل، حسم الجزيرة الحمراء مواجهة القمة أمام ضيفه الإمارات في «الديربي» بالفوز 3-1، ليرفع رصيده إلى 18 في المركز الثاني، فيما تراجع «الصقور» الذي تكبد الخسارة الأولى إلى المركز الخامس بعد تجمد رصيده في 17 نقطة.

وفي بقية مباريات الجولة، قاد هدف «البديل» فيكتور نوانيري في الدقيقة 96، الحمرية لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه العروبة، بالفوز 2-1، ورفع الفائز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، مقابل 11 نقطة للعروبة الحادي عشر، فيما تعادل الذيد والرمس 1-1، ومسافي وسيتي 0-0، وتغلب جلف أف سي على مضيفه بينونة 4-2.

وتساوت أهداف «الجولة التاسعة» مع الجولة الماضية برصيد 31 هدفاً في ثمان مباريات، كثاني أعلى معدل تهديفي بعد الجولة السابعة والتي شهدت تسجيل 34 هدفاً، ليصل مجموع أهداف الدوري إلى 233 هدفاً بما فيها الأهداف الثلاثة الاعتبارية في مباراة حتا والعروبة 3-0 في الجولة الأولى.

وتصدر حتا قائمة «الأقوى هجوماً» برصيد 25 هدفاً وحل هجوم الجزيرة الحمراء ثانياً برصيد 23، فيما تساوى الإمارات ودبا الحصن برصيد 22 هدفاً، في المقابل اكتفت فرق الفجيرة وسيتي وفرسان هسبانيا بتسجيل 8 أهداف كأضعف هجوم في الدوري.

وبدا من اللافت تصدر مسافي صاحب المركز السادس في الترتيب العام برصيد 14 نقطة، قائمة الأقوى دفاعاً بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف من 8 مباريات، مقابل 28 ولجت شباك بينونة صاحب خط الدفاع الأضعف في الدوري.

وتستمر إثارة «دوري الأولى» بالانطلاقة المبكرة للجولة «العاشرة» مساء الجمعة المقبل بمواجهة سيتي ومصفوت على ملعب «ذا سيفنز» في دبي، على أن تستكمل السبت بمباريات الرمس والعربي، العروبة ومسافي، فرسان هسبانيا والذيد، وتختتم الأحد بمباريات الفجيرة وبينونة، الإمارات والتعاون، حتا والحمرية، جلف اف سي والجزيرة الحمراء، فيما يغيب دبا الحصن بداعي الراحة.



نتائج «الجولة التاسعة»

مسافي - سيتي، 0- 0

بينونة - جلف اف سي، 2- 4

الذيد - الرمس، 1- 1

الحمرية - العروبة، 2- 1

مصفوت - فرسان هسبانيا، 1- 2

دبا الحصن - الفجيرة، 1- 0

الجزيرة الحمراء - الإمارات، 3- 1

التعاون - حتا، 2- 3

---------

أهداف دوري الأولى

الجولة الأولى: 23

الجولة الثانية: 21

الجولة الثالثة: 26

الجولة الرابعة: 25

الجولة الخامسة: 25

الجولة السادسة: 22

الجولة السابعة: 34

الجولة الثامنة: 31

الجولة التاسعة: 31

------

ترتيب فرق الصدارة

1- حتا، 19 نقطة

2- دبا الحصن، 18 نقطة

3- الجزيرة الحمراء، 17 نقطة

4- الحمرية، 17 نقطة

------

أرقام

3 مدربين مواطنين قادوا فرقهم للمراكز الثلاثة الأولى

31 هدفاً في الجولة للمرة الثانية على التوالي

233 هدفاً في الدوري منذ الانطلاقة

25 هدفاً منحت حتا لقب «أقوى هجوم»

7 أهداف ولجت شباك مسافي صاحب خط الدفاع الأقوى