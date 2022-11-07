بطل الجودو الياباني يستعرض في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف صالة نادي الفجيرة للفنون القتالية اعتبارا من الخامسة من مساء الغد البطل الياباني واللاعب العالمي ريكي ناكايا (33 سنة) الذي وصل البلاد بدعوة من اتحاد المصارعة والجودو وبالتنسيق مع السفارة اليابانية، ويقوم البطل الياباني خلال زيارته الحالية التي تبدأ من الفجيرة باستعراض مشترك للوقوف على جديد اللعبة الذي تقدمه المدرسة اليابانية، كما يقدم استعراضا يوم الأربعاء في نادي الشارقة الرياضي بحضور لاعبي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وستكون الدعوة مفتوحة لحضور التدريب المشترك خلال الفترة المسائية، وخصص يوم الخميس موعدا لتدريب العنصر النسائي خلال الفترة المسائية، بالتنسيق مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.. ويتضمن برنامج الزيارة جولة في أبوظبي.

من جانب آخر، اختتمت بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي الدورة التدريبية المتقدمة للجودو لعام 2022، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بدعم مجلس أبوظبي الرياضي ورعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، والتي أشرف عليها المحاضر الكرواتي الخبير سيرتيك هرفاتسكو «حزام 7 دان» والتي اشتملت على محاضرات نظرية وعملية وتطبيقية سخر لها الاتحاد كافة متطلبات النجاح وسط تجاوب المشاركين من الجنسين.

وثمن المشاركين في الدورة التي ضمت 50 دارسا ودارسة جهود محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد في تطور وازدهار رياضة الجودو على مستوى الدولي والمنطقة، ونقل عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو احمد سليمان البلوشي والحكم الدولي الذي شارك في الدورة شكر وتقدير رئيس الاتحاد للمحاضر والخبير الكرواتي سيرتيك هرفاتسكو وقدم له هدية تراثية تذكارية.