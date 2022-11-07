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الرياضي

«المطرود» يشارك مع «الديوك» في «المونديال»

«المطرود» يشارك مع «الديوك» في «المونديال»
7 نوفمبر 2022 10:31

أنور إبراهيم (القاهرة)


أصبح في حكم المؤكد أن يشارك النجم الفرنسي الهداف أوليفييه جيرو مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي في كأس العالم القادمة، التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري في قطر، إذ علمت شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» من مصادرها الخاصة إن جيرو سيكون موجوداً في القائمة النهائية التي سيعلنها ديدييه ديشامب المدير الفني لخوض هذه البطولة. وكان جيرو شارك في التجمع الأخير لـ «الديوك» ولعب خلاله مباراتين في سبتمبر الماضي.
هذه المعلومات التي أكدتها الشبكة الفرنسية تعني أن جيرو أمامه فرصة كبيرة لمعادلة أو تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الدولية في تاريخ «الديوك» والذي يحتفظ به حتى الآن النجم المخضرم تيري هنري، «51» هدفاً، إذ أن جيرو لم يعد يفصله عن نجم أرسنال السابق سوى هدفين فقط حيث سجل 49 هدفاً خلال مشواره مع المنتخب.
وفي تصريحات خاصة لشبكة«دازن»، قال جيرو: أتمنى أن تكون هذه المعلومات مؤكدة لأنني أتطلع بشغف للمشاركة في هذه البطولة التي سبق أن خضت نسختيها الماضيتين في البرازيل 2014 وفي روسيا 2018، وهذه الأخيرة أحرزنا كأسها، وسيكون مونديال قطر هو ثالث بطولة كأس عالم أشارك فيها، لو تم اختياري فعلاً ضمن القائمة النهائية التي سيعلنها المدير الفني.
ويبلي جيرو بلاءً حسناً مع ناديه الإيطالي ويتألق من مباراة لأخرى، لدرجة دفعت النجم السويدي الكبير زلاتان إبراهيموفيتش إلى مطالبة ديشامب بضرورة ضمه إلى قائمة المونديال.
جيرو المولود في 30 سبتمبر 1986 «36عاماً» سجل هدف فوز فريقه السبت الماضي على سبيريا «2/1» في إطار الجولة 13 للدوري الإيطالي «الكالشيو». 

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وأشاد جيرو في تصريحاته لشبكة «دازن» بكتيبة المواهب الشابة في منتخب بلاده وقال إنها قادرة على صنع الفارق والإندماج مع عناصر الخبرة في المنتخب. وإختتم جيرو مهاجم أرسنال ومونبلييه السابق، تصريحاته بقوله: سنرى ماذا سيحدث الأربعاء عندما يعلن ديشامب قائمته النهائية للمونديال.
الطريف إن هدف الفوز الذي سجله جيرو للميلان في مباراته الأخيرة ضد سبيزيا جاء في الدقيقة 90، وحصل بسببه على «بطاقة حمراء» وخرج مطروداً لأنه خلع قميصه تعبيراً عن الفرحة بالهدف، ناسياً تماماً إنه سبق أن حصل على «بطاقة صفراء» في المباراة. 

 

ميلان
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ديدييه ديشامب
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