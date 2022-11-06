يونيون برلين يفرط في القمة الألمانية

برلين (د ب أ)

فرط فريق يونيون برلين في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» بعد خسارته الكبيرة صفر/ 5 أمام مضيفه باير ليفركوزن، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز فرايبورج على كولون 2/ صفر.

وسجل أهداف باير ليفركوزن روبرت أندريش في الدقيقة 46 وموسيى ديابي «هدفين» في الدقيقتين 56 و58، وآدم هلوزيك في الدقيقة 68، وميتشيل باكير في الدقيقة 76.

وتوقف رصيد يونيون برلين عند 26 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فرايبورج على كولون بهدفين نظيفين سجلهما جيونج وويونج وميكايل جريجوريتش في الدقيقتين 53 و.64 ورفع فرايبورج رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد كولون عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.