ثنائية صلاح في «الضحية المفضلة» تعيد ليفربول للانتصارات

لندن (د ب أ)

قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول، للعودة إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفين خلال فوز الفريق الأحمر 1/2على ضيفه توتنهام هوتسبير، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي خسر أمام نوتنجهام فورست وليدز يونايتد في المرحلتين الماضيتين للمسابقة، إلى 19 نقطة من 13 مباراة في المركز الثامن، بفارق 7 نقاط خلف توتنهام، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الذي خاض 14 مباراة.

وافتتح صلاح التسجيل لمصلحة ليفربول مبكراً في الدقيقة 11، قبل أن يضيف الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 40، ليرفع رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 6 أهداف.

ورفع صلاح عدد أهدافه ضد توتنهام إلى 10 أهداف في 17 مباراة لعبها في مختلف البطولات أمام الفريق الأبيض، الذي بات "الضحية المفضلة" لـ"الفرعون المصري"، بالاشتراك مع فريق مانشستر يونايتد، الذي تلقى نفس العدد من الأهداف لقائد منتخب الفراعنة.

وفي الشوط الثاني، أشعل توتنهام الأوضاع تماماً، بعدما قلص الفارق بهدف حمل توقيع نجمه هاري كين في الدقيقة 70، ليحاول الفريق اللندني خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى.