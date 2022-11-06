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«الملاكمة الإماراتية» تخطف الأضواء في «سلسلة النزالات»

«الملاكمة الإماراتية» تخطف الأضواء في «سلسلة النزالات»
7 نوفمبر 2022 02:55

أبوظبي (الاتحاد)

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أقامت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الفعالية الافتتاحية من سلسلة الأبطال الجديدة، حيث استعرض ثلاثة ملاكمين إماراتيين مهاراتهم المميزة في سلسلة النزالات الثانوية، على هامش النزال على لقب بطولة الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف الثقيل في الاتحاد أرينا بأبوظبي. وشهدت الفعالية تحقيق فوزين تاريخيين للملاكمين الإماراتيين فهد البلوشي وسلطان النعيمي. وانطلقت الفعالية مع نزال البلوشي ضمن فئة وزن الريشة السوبر، واستطاع الفوز على منافسه الجورجي إيراكي شاريشفيلي بإجماع من لجنة الحكام، مما رفع رصيده إلى 11 انتصاراً من أصل 12 نزالاً. وفاز النعيمي على صهيب حقي، ضمن فئة وزن الذبابة السوبر، ليعزز سجله الخالي من الهزائم بـ9 انتصارات.

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