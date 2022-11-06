قرعة كأس رئيس الدولة في «متحف المستقبل» الليلة

دبي (الاتحاد)

يُجري اتحاد الكرة في السابعة والنصف من مساء اليوم، مراسم قرعة الدور الـ 32 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك في متحف المستقبل بإمارة دبي، وبحضور مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية المشاركة ووسائل الإعلام المختلفة.

يشهد الحفل الذي يُنقل على الهواء مباشرة عبر مختلف قنواتنا الرياضية، عدداً من الفقرات التي أعدها فريق العمل باتحاد كرة القدم، منها تسليط الضوء على متحف المستقبل، وعرض أبرز المحطات التي مرت بها البطولة في نسختها الماضية والتعريف بآلية سحب القرعة وإجراء عدد من اللقاءات مع ممثلي الأندية والحضور.

وحسب لائحة البطولة، سيتم وضع بطل كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022 «الشارقة» على رأس جدول المباريات «رقم 1»، ويتم إعفاؤه من خوض مباريات دور الـ 32، حيث يتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر، في حين سيتم تسكين بطل دوري أدنوك للمحترفين لنفس الموسم «العين»، في الرقم «32»، على أن يتم توزيع الأندية المتبقية من دوري المحترفين وأندية الدرجة الأولى على الأرقام المتبقية في جدول المباريات من «3 حتى 31»، بحيث يتم سحب الرقم أولاً من الوعاء الذي يحتوي على الأرقام ثم اسم الفريق الذي يقابله من الوعاء الثاني الذي يحتوي على الأسماء.

بعد ذلك، سيتم إجراء قرعة على الملاعب التي ستقام عليها مباريات الأدوار 32 و16 والربع النهائي «الأرقام الفردية والزوجية»، لكل دور على حدة، علماً أن المباريات تُقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في دور الـ 32 والـ 16 والدور ربع النهائي والدور النهائي، في حين تُقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، أن اختيار متحف المستقبل لإقامة حفل قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يُضيف روحاً جديدة لهذه المناسبة الكروية المهمة، وقال: متحف المستقبل جوهرة عالمية في قلب دبي، وكأس رئيس الدولة هي الأخرى، دُرة البطولات وأغلاها.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي دعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة بكل قطاعاتها، خاصة كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وقال: قرعة هذا الموسم التي تنطلق فعالياتها في متحف المستقبل ستكون بداية لمشوار جديد، نتوقعه جميلاً ومثيراً في جوانبه التنظيمية والفنية، مشيراً إلى نهائي الكأس الذي أقيم الشهر الماضي حقق نجاحات تاريخية، وتحول إلى حدث وطني ظهر على شاشات التلفاز في مختلف دول العالم.

وأضاف: النجاح الذي حققه النهائي جاء بتعاون كامل من جميع أطراف اللعبة، ونحن على ثقة من أن التعاون بين الاتحاد والأندية أصبح ثقافة وعادة لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكداً أن مسابقة كأس رئيس الدولة جزء حيوي من تاريخنا الرياضي وستبقى كذلك، وتشكل أحد أهم الفعاليات الرياضية والاجتماعية في الدولة.

وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي التوفيق لكل الفرق المشاركة في البطولة، وللجمهور الذي يضفي جواً من البهجة في كل مبارياتها، خاصة النهائي.