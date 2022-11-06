حمدان بن زايد: الاعتزاز بالماضي طريق بناء أمة قادرة على مواجهة التحديات

الظفرة (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال استقباله الفائزين بسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالاهتمام ودعم الرياضات البحرية بشكل عام والتراثية بشكل خاص، مشيراً إلى أن دعم سموه الدائم للتراث الوطني الأصيل هو السبب الرئيسي وراء الصورة الرائعة التي رسمها أبناء الدولة، وأكدوا من خلالها ارتباطهم بإرث الآباء والأجداد.

وأكد سموه أن القيادة الرشيدة زرعت في نفوس الجميع عشق كل ما يتعلق بتراث الوطن إيماناً منها بأن الاعتزاز بالماضي هو السبيل لبناء أمة قوية قادرة على مواجهة أي تحدٍ في الحاضر والمستقبل.

وقال سموه: إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع اللبنة الأولى والأساس لعمل متكامل من أجل المحافظة على الموروث الحضاري لشعب الإمارات وتطوير السباقات البحرية لتصبح قبلة ومتنفساً لأهل الإمارات، ورسالة باقية لكل الأجيال، ومنبعاً ينهل منه الجيل الصاعد، ويتعرف من خلاله أبناؤنا اليوم على كل أسرار مهنة الأجداد والآباء في رحلات بحثهم عن الرزق في الخليج العربي.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التهنئة للفائزين في هذا السباق التاريخي، وأكد أن الجميع فائز في هذا الحدث وأنه لا خاسر على الإطلاق، مثمناً دور اللجنة المنظمة والرعاة في إنجاح الحدث والتنظيم المميز على مختلف المستويات.