الإمارات ترفع رصيدها إلى 46 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



واصل منتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، صدارته لبطولة العالم للجو جيتسو، في نسختها السابعة والعشرين، المقامة في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

ونجح أبطال الإمارات لفئة الشباب تحت 18 عاماً، من رفع رصيد الدولة في البطولة إلى 46 ميدالية، بواقع 15 ذهبية، و14 فضية، و17 برونزية.

وتم تخصيص منافسات اليوم لفئة تحت 18 عاماً، وتمكن لاعبو منتخبنا الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» من خطف الأضواء، وأحرزوا 5 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية. وتوج بالذهب كل من روضة الشامسي لوزن «40 كجم»، وعائشة الشامسي لوزن «44 كجم»، وحمد الشحي لوزن «46 كجم»، ومحمد الشحي لوزن «50 كجم»، وفهد الحمادي لوزن «73 كجم».



أما الميداليات الفضية، فقد تحققت عن طريق جميعة الحمادي وزن «فوق 70 كجم»، وماجد البلوشي وزن «46 كجم»، وعبد الحمن محمد وزن «50 كجم»، وعبدالرحمن المرزوقي وزن «55 كجم»، وفيصل الواحدي وزن «66 كجم»، وهزاع الحساني وزن «73 كجم»، وعمار الحوسني وزن «فوق 81 كجم».

فيما توج بالميداليات البرونزية كل من ميرة السعيدي وزن «40 كجم»، وحصة الياسي وزن «44 كجم»، واليازية الكلباني وزن «57 كجم»، وميرا الجرجاوي وزن «70 كجم»، وخالد الشامسي وزن «55 كجم».



حضر المنافسات كل من بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وهادي العسكري نائب رئيس العلاقات والأنشطة المجتمعية في شركة مبادلة للاستثمار، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية.

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أداء كبير

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو بالأداء الكبير لشباب وشابات المنتخب الوطني للجو جيتسو، مؤكداً أن ما يحققه هذا الجيل من إنجازات ونجاحات، هو ثمرة الدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتي أسهمت في تحقيق الريادة لجو جيتسو الإمارات على مستوى العالم، ومهدت الطريق أمام صناعة جيل جديد من المواهب والأبطال القادرين على المنافسة، واعتلاء منصات التتويج العالمية، وهذا ما أثبته أبناؤنا وبناتنا على البساط.

عام الإنجازات

وأضاف: إن عام 2022 هو عام الإنجازات الكبيرة والاستثنائية للمنتخب الوطني، في أكثر من بطولة ومنافسة، انطلاقاً من آسيوية البحرين، إلى الألعاب العالمية ثم بطولة العالم».

عمل متقن



وقال الظاهري: «فخورون بهذا الجيل الموهوب والمتحمس للتألق وتشريف الدولة في كبرى البطولات، ولابد من الإشادة بعمل الجهاز الفني للمنتخب الذي يترجم خطط وإستراتيجيات الاتحاد إلى واقع ملموس، كما تجب الإشارة إلى دور الأندية والأكاديميات التي تساعد على صقل مواهب اللاعبين وتطوير قدراتهم، كي يكونوا قادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية، فهم شركاء رئيسيون ضمن هذه المنظومة النموذجية للنجاح واستدامة التطوير.

مذكرة تعاون مع الاتحاد الأوزبكي

وقع اتحاد الجو جيتسو والاتحاد الأوزبكي للجوجيتسو مذكرة تفاهم، تهدف إلى تبادل الخبرات والوفود وتعزيز التعاون المشترك، في سبيل مواصلة تطوير الرياضة في كلا البلدين.

ووقع الاتفاقية كل من فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، وجيرات نابيف، الأمين العام للاتحاد الأوزبكي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والضيوف وأعضاء الوفود المشاركة في بطولة العالم.

مدرب أنجولا: فرصة رائعة لعرض مهاراتنا أمام العالم



أعرب مدرب منتخب أنجولا للجو جيتسو أندرسون جوفيا عن سعادته بالقدوم إلى الإمارات وعاصمتها أبوظبي للمشاركة في بطولة العالم، وقال في تصريحات صحفية: وجدنا فرصة رائعة في البطولة الكبيرة لعرض مهاراتنا وقدراتنا ليراها العالم بأسره، حققنا عدد محدود من الميداليات، ويحدونا أمل كبير بأن نحقق المزيد في منافسات الفئة العمرية تحت 21 عاماً.

وأضاف: «يسعدنا دوماً أن نكون في أبوظبي، وقد شاركنا العام الماضي في نفس البطولة، والآن نلاحظ تتطور رياضة الجو جيتسو سريعاً بسبب الجهود المبذولة من الجميع، كما أن بطولة العالم في تطور مستمر وتجذب المزيد من الاهتمام في كل عام.



مدرب رومانيا: النموذج الإماراتي «قدوة»

وصف مدرب منتخب رومانيا للجو جيتسو أوروس جوزيف أبوظبي بالرائعة، موضحاً أنه واللاعبين يشعرون بالراحة في العاصمة الإماراتية وسعداء بالمشاركة في بطولة العالم.

وأعرب أوروس جوزيف عن دهشتهم وانطباعهم الإيجابي من الدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الجو جيتسو من قيادة الدولة، وأضاف: يتم الترويج والتشجيع على رياضة الجو جيتسو في كل مكان حتى في المدارس، ونرغب في أن نفعل الشيء نفسه في رومانيا، وأمامنا النموذج الإماراتي لنحذو حذوه، وأشعر بكثير من السعادة من نمو وتطور وانتشار الجو جيتسو من عام لآخر، هذا أمر رائع.

وأوضح أوروس أن مشاركة منتخبهم في البطولة جاءت قوية، ولكنهم كانوا يتطلعون لأكثر مما تحقق.

وأضاف: كنا نصبو لأفضل النتائج بالفوز في كل النزالات، ولكننا حققنا نسبة لا بأس بها، ونرغب في حصد المزيد من الميداليات، قبل ختام البطولة، والمهم أننا خرجنا بدروس عديدة من المشاركة في البطولة ونحقق الفائدة المرجوة منها».

نهائي إماراتي خالص

تأهل كل من البطلين فهد الحمادي وهزاع الحساني إلى نهائي وزن 73 كجم، بعد تقديم أداء قوي، وتجاوز أكثر من نزال بكفاءة وحنكة كبيرتين، وقال فهد الحمادي: «سعيد بالوصول إلى النهائي، برفقة زميلي في المنتخب، لأن الفائز في النهاية هي الإمارات التي تستحق منا كل التضحيات.

بدوره، قال هزاع الحساني: لقد تدربنا بقوة للوصول إلى هذا المستوى الفني، ونطمح في أن نعود بأكبر عدد من الميداليات التي تثري رصيد الدولة، وتعزز حظوظها بالحفاظ على اللقب، وواثقون من أن تبقى الصدارة إماراتية للعام الثالث على التوالي.

فضية ثمينة

تمكنت اللاعبة الموهوبة جميعة الحمادي من تحقيق الميدالية الفضية عن وزن 70 كجم، بعد نجاحها في تجاوز العديد من المنافسات.

وقالت: أشعر بسعادة كبيرة للصعود إلى منصة تتويج بطولة العالم بعلم الإمارات، كنت أطمح بالمزيد، ولكنني راضية عن أدائي، وسأواصل التدريب والاستفادة من تجربتي في البطولة، ولا مجال للقلق على لاعبات الإمارات، في ظل توافر أفضل الأجهزة الفنية في العالم، والدعم اللامحدود من الاتحاد وفريق عمله المتفاني في العطاء.