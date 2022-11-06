حمدان بن زايد يتوج «زلزال» بطلاً لسباق دلما التاريخي الخامس

الظفرة (الاتحاد)

توج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المحمل «زلزال» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي بطلاً للنسخة الخامسة من سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي أقيم اليوم، وانطلق من جزيرة دلما التاريخية مروراً بـ 8 جزر حتى الوصول لمحطة النهاية على شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ، حيث تم التتويج على متن اليخت «المقام».

واحتل المركز الثاني المحمل «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، وجاء في المركز الثالث المحمل «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة خلف بطي المري.

وحصل البطل على مليون و300 ألف درهم، بالإضافة إلى سيارة، فيما حصل «الوصيف» على مليون درهم وسيارة، وحصل صاحب المركز الثالث على 800 ألف درهم وسيارة.

وشهد السباق إلى جانبه سموه، الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من المسؤولين.

وأقيم مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وشارك في السباق الذي يعد الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري 115 محملاً شراعياً و 2500 بحار من مختلف أنحاء الدولة.

وانطلق السباق صباحاً من ميناء جزيرة دلما، حيث جاءت الانطلاقة قوية ومثيرة، وحاول نواخذة المحامل المشاركة اتخاذ مواقع متميزة في مقدمة السباق منذ البداية بهدف الحصول على قوة دفع معنوية كبيرة.

ولم تكن البداية مثيرة فقط في مياه جزيرة دلما، بل كانت كذلك أيضاً على الشاطئ بحضور جماهيري مميز خصوصاً في القرية التراثية، التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً للتفاعل مع مختلف الفعاليات التي أقيمت بداخلها، سواء المسابقات الخاصة أو الأجنحة التي عرضت العديد من متعلقات التراث البحري الأصيل.

وتواصلت فعاليات السباق لمدة 9 ساعات، وشهدت العديد من التقلبات على صعيد تبادل المراكز خلال المحطات التي مرت بها المحامل حيث مر السباق بثمانية جزر مختلفة قبل الرسو على شاطئ كورنيش المغيرة في مدينة المرفأ.