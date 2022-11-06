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الرياضي

«الأبيض» رابع «شاطئية القارات»

«الأبيض» رابع «شاطئية القارات»
6 نوفمبر 2022 21:25

 
رضا سليم (دبي)

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حصد منتخبنا المركز الرابع في كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية، في نسختها الحادية عشرة، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي، وأسدل عليها الستار بشاطئ كايت بيتش، وخسر «الأبيض» مباراة المركز الثالث أمام باراجواي 1-4.
فيما حقق إيران اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على البرازيل 2-1 في النهائي، وسط حضور جماهيري غير مسبوق في تاريخ البطولة.
وأنهى منتخب السعودية مشاركته الأولى بالبطولة في المركز الثامن، بعد خسارته أمام إسبانيا 0-5، فيما جاء اليابان في خامساً، بالفوز على أميركا 4-0.
حضر منافسات اليوم الأخير ومراسم التتويج، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وعلي عمر رئيس اللجنة المنظمة، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ «الفيفا»، وعدد من الشخصيات، وحرص مجلس دبي الرياضي على تكريم الرعاة والشركاء قبل المباراة النهائية.

الإمارات
الكرة الشاطئية
دبي
باراجواي
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