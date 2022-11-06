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34897 دراجاً في «تحدي دبي»

34897 دراجاً في «تحدي دبي»
6 نوفمبر 2022 20:04

 
دبي (وام)


بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وإبرازها كواحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم ومكاناً متميزاً للحياة والعمل والزيارة، انطلقت منافسات الدورة الثالثة من «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، أحد أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، والذي يُقام برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، على مسارين مختلفين يمران بين أبرز وأشهر المعالم في مدينة دبي.
واستقطب الحدث عدداً قياسياً من المشاركين بلغ 34897 دراجاً من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوار، الذين خاضوا تجربة متميزة بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها المدينة على شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، ومن أهمها برج خليفة، ومتحف المستقبل، وقناة دبي المائية.
وانطلق الدراجون عبر مسارين، المسار الأول على شارع الشيخ زايد البالغ طوله 12 كلم، وامتدّ بين «مركز دبي التجاري العالمي» و«حديقة الصفا»، مروراً فوق جسر «قناة دبي المائية»، والمسار الثاني العائلي بطول 4 كلم، حول «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، مروراً ببعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة، بما فيها «دبي مول»، و«دار دبي للأوبرا»، و«برج خليفة».

 

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وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يأتي تنظيم (تحدي دبي للدراجات الهوائية)، تأكيداً على التزام سكان دبي وزوارها بإعطاء أولوية خاصة لصحتهم الجسدية والذهنية، وأسعدني أن أكون جزءاً من هذا الحدث المجتمعي المتميز، والذي جمع 34897 دراجاً من كافة الأعمار ومستويات اللياقة، وأسهمنا معاً في التأكيد على مكانة دبي أمام العالم أجمع كوجهة مثالية للحياة والعمل والزيارة، وفيما نواصل رحلتنا مع الدورة السادسة من (تحدي دبي للياقة) أملاً في مستقبل أكثر صحة وسعادة، أود أن أدعو كل مواطن ومقيم وزائر، والجهات الحكومية، والمؤسسات والشركات الخاصة، إلى الانضمام إلى التحدي لجعل دبي المدينة الأكثر سعادة ونشاطاً وصحة في العالم، كما أود أن أشكر المنظمين والشركاء وكل من أسهم في نجاح هذا الحدث الرائع».
من جهته، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: بفضل رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أكد «تحدي دبي للدراجات الهوائية» مجدداً على التزام دبي بتعزيز الصحة الجسدية والذهنية لسكانها وزوارها، وإتاحة الفرصة أمام كل مقيم وزائر في المدينة لممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية المتنوعة وتحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف أكثر إيجابية واعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً، ومع مشاركة 34897 دراجاً من جميع الأعمار والجنسيات ومستويات اللياقة البدنية، فإننا ندرك أن الجيل الحالي والمقبل على الدرب الصحيح نحو مستقبل أكثر صحة وسعادة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من أسهم في تنظيم هذا الحدث، من المنظمين والشركاء والمشاركين.

دبي
تحدي دبي للياقة
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