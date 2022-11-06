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الجزيرة الحمراء يلحق الخسارة الأولى بـ «الصقور»

الجزيرة الحمراء يلحق الخسارة الأولى بـ «الصقور»
6 نوفمبر 2022 19:41


معتصم عبدالله (دبي)

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ألحق الجزيرة الحمراء الخسارة الأولى بضيفه الإمارات بالفوز 3-1، في مباراة «الديربي»، على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، ضمن ختام الجولة التاسعة، والتي شهدت استمرار حتا في صدارة الترتيب، بتغلبه على مضيفه التعاون 3-2، فيما استعاد دبا الحصن «الوصافة»، بفوزه على ضيفه الفجيرة 1-0.
ونجح الجزيرة الحمراء في تجاوز «عثرة» الخسارة 2-6، في الجولة الماضية أمام حتا، بتفوقه على جاره «صقور» الإمارات 3-1، وسجل «الثلاثية» بريان ايزكيول في الدقيقة 31، وجونزالو كوردوبا في الدقيقة 57، و«البديل» أكير أيزكيول في الدقيقة 83، فيما أحرز ليذبيري سيلفا هدف «الصقور» في الدقيقة 64، ورفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثالث، مقابل 15 نقطة لفريق الإمارات الذي أصبح يحتل إلى المركز الخامس.
وتمسك حتا بالصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بفوزه على التعاون 3-2، وسجل أهداف «الإعصار» راشد عيسى في الدقيقة 15، ودينليسون بيريرا «ثنائية» في الدقيقتين 27 و80، فيما سجل للتعاون فرقان أحمد مدافع حتا «هدف عكسي» في الدقيقة 6، وكارلوس البرتو 76، ليبقى التعاون برصيد 11 نقطة في المركز العاشر.
وقاد هدف جواو فيتور لاعب وسط دبا الحصن في الدقيقة 79، فريقه للتغلب على ضيفه الفجيرة 1- صفر، ليرفع الحصن رصيده إلى 18 نقطة، ويتقدم إلى مركز «الوصافة»، مقابل 6 للذئاب صاحب المركز الخامس عشر.

دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء
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حتا
التعاون
دبا الحصن
الفجيرة
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