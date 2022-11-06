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الإمارات بطل آسيا للرجبي

الإمارات بطل آسيا للرجبي
6 نوفمبر 2022 19:03

دبي (الاتحاد)

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أحرز منتخبا الإمارات للشباب والشابات الميداليتين الذهبيتين وكأسي بطولة آسيا لسباعيات الرجبي تحت 20 سنة، التي أقيمت في أنقرين الأوزبكية، بعد فوز منتخب الشباب على أوزبكستان 34-0 في النهائي، ومنتخب الشابات على الهند 31-0.
وتعود البعثة إلى البلاد غداً «الاثنين»، برئاسة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، وعبدالرحمن صلاح بوخاطر عضو مجلس الإدارة، وأبولو برليني المدير الفني، وفيلادلفيا أولاندو مدربة الفتيات، بجانب المدربين المساعدين يوسف شاكر وجورج كليف وجاك بينادي وبيوتنر، وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، بجانب 30 لاعباً ولاعبة، يتقدمهم عبدالله مسافر، وشوق أهلي، وفاطمة اللنجاوي، وفاطمة البلوشي، وزينب السويدي، ومهرة عبد الرحيم.
وقال محمد سلطان الزعابي: الإنجاز ثمرة جهود كبيرة، وعمل جماعي متكامل، سواء من الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، وهناك جهد كبير يقوم به الاتحاد في لعبة جماعية أولمبية ومكلفة مادياً، وتعتبر الإمارات أول دولة في تاريخ الاتحاد الآسيوي للرجبي تحصل على ذهبية الشباب والشابات معاً.
وثمّن عبدالرحمن بوخاطر الإنجاز، وقال: ما تحقق نتاج ثمرة العمل الجاد في الاتحاد، ونأمل حصد المزيد من البطولات.
وقالت شوق أهلي كابتن منتخب الشابات: احتفالية رائعة اكتملت بالفوز بالبطولتين، بعد أن حسم الشباب اللقب، كنا نفكر في الفوز حتى تكتمل الفرحة، ونعود إلى الوطن بلقب آسيا، وعلينا أن نفكر في المستقبل، وأن ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك، على المستويين القاري والعالمي.

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