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الرياضي

الأوبرا تجهز أوباميكانو للقيادة!

الأوبرا تجهز أوباميكانو للقيادة!
6 نوفمبر 2022 17:45

باريس (د ب أ)

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كشف الفرنسي الدولي دايو أوباميكانو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنه أجرى تدريبات على صوته من أجل اللعب بطريقة أفضل في النادي البافاري وفي المنتخب الفرنسي.
وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية، قال لاعب خط الدفاع: "تدربنا مع رجل يعمل في الأوبرا"، مشيراً إلى أن التدريب تخلله الغناء أيضاً.
وأوضح أوباميكانو أنه كان في حاجة إلى العمل على صوته حتى يتمكن من توجيه الدفاع بصورة أفضل: "من المهم أن تصرخ، ليس الصراخ من أجل الصراخ بل لقيادة الفريق".
وأضاف أوباميكانو "24 عاماً"، لاعب قلب الدفاع، أنه يشعر بنفسه أفضل الآن مما كان عليه في الموسم الماضي.
من ناحية أخرى، صرح أوباميكانو بأن وفاة والده أثرت عليه بشدة، لكنها جعلته أقوى: "أعرف أنه يراقبني من فوق".
وتابع أوباميكانو أنه يشعر حالياً أنه مستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم في قطر: "فما أقوم به مع بايرن، أستطيع أن أقوم به أيضاً في المنتخب الفرنسي، داخل وخارج الملعب".
ويأمل أوباميكانو في أن يكون ضمن قائمة المنتخب الفرنسي التي ستشارك في مونديال قطر.

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