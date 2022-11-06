برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان بايك أبوظبي «الأول» ينطلق غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان بايك أبوظبي 2022، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والتي تستمر حتى 13 من الشهر نفسه، على كورنيش أبوظبي بجانب نيشن تاورز، ويعد المهرجان أحدث مبادرة لمنصة «بايك أبوظبي»، التي أطلقها سموّه في نوفمبر 2021، لدعم أهداف وطموح الإمارة بأن تصبح وجهة رائدة لاحتضان فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية.

ويستضيف «مهرجان بايك أبوظبي»، الذي يُنظمه مجلس أبوظبي الرياضي، فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية، أبرزها «بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية» «أبوظبي 2022»، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من 9 إلى 13 نوفمبر، وتستقطب نخبة دراجي المناطق الحضرية من 33 دولة، للمنافسة على فئات بي أم إكس فلاتلاند – بي أم إكس بارك – تريلز، لإثراء المشهد الرياضي في أبوظبي، وتقريب هذه الرياضة إلى جمهور واسع من عشاق وهواة رياضة الدراجات الهوائية.

ويشهد المهرجان، يوم 12 نوفمبر، تنظيم النسخة الأولى من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي، على مسار بطول 150 كم يربط بين نقطة الانطلاق من بوابة الشرق مول في أبوظبي، إلى نقطة الوصول في مسار الدراجات الهوائية بمدينة العين، حيث يتنافس هواة هذه الرياضة من الجنسين مناصفة على جوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم، بمشاركة أيقونة دراجي العالم البريطاني مارك كافيندش.

ويستعد مجتمع محبي الدراجات الهوائية في أبوظبي للمشاركة في جولة مفتوحة للجميع، على امتداد كورنيش أبوظبي صباح يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر، ضمن مساعي مجلس أبوظبي الرياضي لجعل الرياضة جزءاً من الحياة اليومية لدى عموم فئات المجتمع.

من جانبه توجه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على رعايته الكريمة للمهرجان المرتقب، مبيناً أن المهرجان يعتبر محركاً أساسياً لطموحات إمارة أبوظبي، لتكون الوجهة العالمية الرائدة في رياضة الدراجات الهوائية، باعتباره نشاطاً رياضياً وترفيهياً وصحياً، ووسيلة مستدامة للتنقل، ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين، بمختلف أنواع المسابقات والمنافسات التي يتابعها الملايين من المهتمين والجماهير حول العالم.

ورحب العواني بنخبة الدراجين المشاركين من 33 دولة في بطولة العالم للدراجات الهوائية، في المناطق الحضرية التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن الاستضافة تدل على ثقة الاتحادات والهيئات الدولية الرياضية في قدرة أبوظبي على تقديم تنظيم مبهر، ومشيراً أن أبوظبي ستكون على موعد مع أسبوع مثير لجميع محبي رياضة الدراجات الهوائية.

وقال العواني: «مجتمع الدراجات الهوائية في الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً، سيكون أيضاً على موعد مع سباق جران فوندو الشهير الذي يمتد لمسافة 150 كم، انطلاقاً من أبوظبي ووصولاً إلى العين، بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم، حيث يعتبر السباق جزءاً من مهرجان بايك أبوظبي وفعالياته الممتدة على مدار أسبوع كامل».

كما وجه العواني الدعوة لعموم فئات المجتمع للمشاركة في جولة الدراجات الهوائية، التي ستقام على امتداد كورنيش أبوظبي صباح اليوم الختامي للمهرجان، والذي يأتي ضمن مساعي مجلس أبوظبي الرياضي لأن تكون الرياضة جزءاً من الحياة اليومية لدى الجميع.

من جانبه، قال أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات: «يعد مهرجان بايك أبوظبي، فرصة ثمينة لمحبي رياضة الدراجات الهوائية لمتابعة بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية عن كثب، بل ويتيح المهرجان المشاركة في سباق بايك أبوظبي جران فوندو الذي يقام يوم 12 نوفمبر، إضافة إلى حزمة من الفعاليات المصاحبة التي توفرها منطقة المشجعين، فضلاً عن الجولة المجتمعية المفتوحة للعموم، والتي ستقام صباح اليوم الختامي من المهرجان».

الجدير بالذكر أن تذاكر بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية «أبوظبي 2022»، متاحة على الموقع الإلكتروني www.platinumlist.net، وتبدأ الأسعار من 30 درهماً إماراتياً، والدخول مجاني للذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، ومازال التسجيل مفتوحاً في سباق بايك أبوظبي جران فوندو، من خلال الرابط www.bike.abudhabi/events