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«الألمانية روضة» تفوز بماراثون رحلة الهجن التراثية

«الألمانية روضة» تفوز بماراثون رحلة الهجن التراثية
6 نوفمبر 2022 16:56

 
دبي (الاتحاد)

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حققت الألمانية إيميليا بايسكر «14 عاماً» والتي أطلقت على نفسها اسم «روضة»، المركز الأول في ماراثون رحلة الهجن التراثية للأجانب، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، للمرة الرابعة بإقامة «المفحام الأولي» السباق التمهيدي الأول، بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، وهو السباق الذي يتم تنظيمه سنوياً تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. وجاءت صدارة روضة بزمن 1.55.78 ساعة، تلتها الأردنية روان «1.55.81 ساعة»، والصينية أليكسيس «1.58.75 دقيقة».
وشهد السباق التمهيدي الأول الذي امتد لمسافة 1500 متر، مشاركة 22 متسابقاً من المقيمين في الإمارات، والذين قام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتدريبهم خلال الأشهر الماضية على مهارات ركوب الهجن أو من سبق لهم المشاركة في السنوات الماضية في رحلة الهجن التراثية.
وحضر السباق ومراسم التتويج عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وقام بتتويج الحاصلات على المراكز الأولى.
وأكد ابن دلموك أن إقامة هذا النوع من السباقات يترجم الشراكة الناجحة بين المركز ونادي دبي لسباقات الهجن، وقال: هذه من أنجح الشراكات، حيث نستمر في إقامة هذا النوع من السباقات للعام الثامن للمواطنين والأجانب، وهي شراكة تحقق الاستدامة والأهداف القيمة حيث نعمل معاً، من أجل أن نقدم أمور يستفيد منها المجتمع وفق نفس الرؤية والمظلة، وهي حكومة دبي، وسيكون هناك المزيد من العمل المشترك، حيث نقوم حالياً ببناء القرية التراثية في النادي، إلى جانب السباقات الأخرى التي يتم تنظيمها خلال الموسم الحالي.

الإمارات
دبي
الهجن
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
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