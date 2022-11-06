«الرأس الذهبية» سلاح «العنابي»



دبي (الاتحاد)



عزز الوحدة صدارته لقائمة «الأهداف الرأسية» في الدوري برصيد 8 أهداف، بعدما افتتح البرازيلي جواو بيدرو هداف «أصحاب السعادة» التسجيل لفريقه أمام دبا من كرة رأسية في الدقيقة 35، من المباراة التي انتهت بفوز «العنابي» 3-0، وهو الهدف الخامس لبيدرو من «الكرات الرأسية» كأبرز هدافي الدوري.

وشهدت «الجولة التاسعة» إجمالاً، تسجيل 5 أهداف رأسية، من بينها ثلاثة أهداف في مباراة العين أمام ضيفه خورفكان 2-1، بعدما افتتح الجزائري مهدي عبيد التسجيل لـ«النسور» في الدقيقة 7، ورد «الزعيم» برأسيتي كوامي أوتوني في الدقيقة 51، ولابا كودجو في الدقيقة 79، فيما جاء «الهدف الرأسي» الرابع بواسطة أحمد عامر لاعب اتحاد كلباء في مباراة فريقه أمام بني ياس 2-1، والخامس بواسطة جواو بيدرو.

ووصل العدد إلى 41 هدفاً من كرات رأسية في الدوري بنهاية الجولة التاسعة، ويتصدر القائمة الوحدة برصيد 8 أهداف، مقابل 6 أهداف للعين، و4 أهداف للوصل والشارقة، فيما يعد الجزيرة الفريق الوحيد الذي لم يسجل من كرات رأسية.