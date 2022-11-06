الإثنين 7 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الرأس الذهبية» سلاح «العنابي»

«الرأس الذهبية» سلاح «العنابي»
6 نوفمبر 2022 17:30

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفرسان» يُظهر «العين الحمراء»
«كابوس» الجزيرة يطارد مدربي «العميد»


عزز الوحدة صدارته لقائمة «الأهداف الرأسية» في الدوري برصيد 8 أهداف، بعدما افتتح البرازيلي جواو بيدرو هداف «أصحاب السعادة» التسجيل لفريقه أمام دبا من كرة رأسية في الدقيقة 35، من المباراة التي انتهت بفوز «العنابي» 3-0، وهو الهدف الخامس لبيدرو من «الكرات الرأسية» كأبرز هدافي الدوري.
وشهدت «الجولة التاسعة» إجمالاً، تسجيل 5 أهداف رأسية، من بينها ثلاثة أهداف في مباراة العين أمام ضيفه خورفكان 2-1، بعدما افتتح الجزائري مهدي عبيد التسجيل لـ«النسور» في الدقيقة 7، ورد «الزعيم» برأسيتي كوامي أوتوني في الدقيقة 51، ولابا كودجو في الدقيقة 79، فيما جاء «الهدف الرأسي» الرابع بواسطة أحمد عامر لاعب اتحاد كلباء في مباراة فريقه أمام بني ياس 2-1، والخامس بواسطة جواو بيدرو.
ووصل العدد إلى 41 هدفاً من كرات رأسية في الدوري بنهاية الجولة التاسعة، ويتصدر القائمة الوحدة برصيد 8 أهداف، مقابل 6 أهداف للعين، و4 أهداف للوصل والشارقة، فيما يعد الجزيرة الفريق الوحيد الذي لم يسجل من كرات رأسية.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
دبا الفجيرة
جواو بيدرو
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
الإمارات تعلن عن اختيارية الكمامة والسجادة الشخصية
6 نوفمبر 2022
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
الإمارات
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
6 نوفمبر 2022
عبدالله بن زايد في حديث مع فؤاد حسين
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي واليونان والعراق والأردن
اليوم 02:59
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
الإمارات
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
اليوم 02:59
جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في شرم الشيخ (من المصدر)
الإمارات
قمة «شرم الشيخ» عهد جديد لمواجهة التغير المناخي
اليوم 02:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©