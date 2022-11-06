اتحاد الرماية يحدد معايير المشاركة في البطولات

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرماية عن آلية تصنيف الرماة قبل نهاية الموسم الحالي وبداية الموسم الجديد 2023 وفق أسلوب علمي يتصف بالشفافية ويترجم المستوى الحقيقي لكل رام محدداً 118 طبقاً، معياراً للتمثيل للانضمام للمنتخب الوطني، حتى تتاح للرماة المتأهلين الفرصة الكاملة للإعداد للموسم الجديد وللرماة غير المتأهلين لتطوير مستوياتهم.

كانت اللجنة الفنية قد عممت على الأندية والرماة بموعد وتفاصيل التقييمات الأربعة التي سيخوضها كل رام على أن يتم انتقاء أفضل 3 تقييمات من الأربعة وتقسم على ثلاثة ليحتسب للرامي معدل الأداء، وفي حالة عدم تحقيق أي رام لمعدل 118 طبقاً ستحتسب النتائج من خلال مجموع التقييمات الأربعة مجتمعة وستكون الأفضلية لأصحاب النقاط الأعلى وبذلك منحت اللجنة الفنية الرماة الذين لم يحالفهم التوفيق في تحقيق معدل 118 طبقاً فرصة ثانية.

وحدد الاتحاد معايير المشاركة في البطولات الآسيوية، حيث يسبق البطولات الخضوع لتقييمين من 400 طبق على مدار يومين بمعدل 100 طبق كل يوم، ويختار الأول والثاني من بينهم للانضمام إلى الرامي حمد بن مجرن الممثل الأول للمنتخب، الذي حقق معايير المشاركة بالحصول على العلامة الكاملة ليكتمل عقد الفريق والمشاركات الآسيوية الثلاث، وهي بطولة كأس آسيا بالكويت خلال الفترة من 20 فبراير إلى 2 مارس 2023 والدورة الآسيوية التاسعة عشرة للرماية بالصين خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023 وبطولة آسيا بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023.