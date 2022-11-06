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«الملك» يعاني التوتر.. وبيانيتش «لغز كبير»!

«الملك» يعاني التوتر.. وبيانيتش «لغز كبير»!
6 نوفمبر 2022 15:30

 
علي معالي (الشارقة)

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ابتعد الشارقة عن مستواه المعهود، بجانب التراجع البدني للاعبين، عقب التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بدليل الفوز الصعب على البطائح، والخسارة أمام الوحدة، وأخيراً تفوقه على الظفرة بهدف في «الرمق الأخير»
حالة عدم التركيز، وصلت إلى درجة التوتر في أداء «الملك»، ومع ذلك ما زال يتقاسم القمة مع الوحدة وشباب الأهلي، برصيد 19 نقطة. وجاءت النقاط الثلاث في لقاء «الفارس» في توقيت مهم للغاية، خاصة أنه يخوض قمة مع العين ضمن «الجولة العاشرة» يوم السبت المقبل، وتحدد المباراة ملامح الصدارة.
وهناك قناعة بين الجهازين الفني والإداري، بأن هناك أخطاء يجب علاجها، لدرجة أن الروماني كوزمين جدد التأكيد على وجود بعض المشاكل التي تحتاج إلى تصحيح.
وحتى الآن ما زال الوسط أزمة في الشارقة، ولم يقدم البوسني بيانيتش الدور المنتظر منه في تمويل الهجوم للبطء الكبير في تحركاته، وما يقوم به حالياً يمكن أن يقدمه أي لاعب على دكة بدلاء «الملك»، ولم يصنع اللاعب حتى الآن الفارق الذي تنتظره الجماهير، أضف إلى ذلك حالة اللامبالاة التي أصابت لوان بيريرا الذي يتراجع مستواه مباراة إلى أخرى.
أضف إلى ذلك ميلوني، والذي كان «الجوكر»، أصبح يؤدي بشكل روتيني، من دون حماس أو بالقوة الهجومية والدفاعية المطلوبة، وهو ما أصبح يشكل عبئاً على دفاعات الفريق، بجانب ضعف الهجوم.

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