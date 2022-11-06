«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»

محمد حسن (الشارقة)

خطف المهر «ع ج نبار» لسعيد مصبح الكعبي، الأضواء خلال فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة للجواد العربي -الإنتاج المحلي- بنسخته التاسعة عشرة، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، والمنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو».

وتمكن «ع ج نبار» من تحقيق أعلى معدل خلال المنافسات بعد أن تصدر فئة الأمهار بعمر سنتين القسم «أ»، محققاً 92.70 نقطة، وجاء في المركز الثاني «غيث الريماس» لمربط الريماس، الذي سجل 92.10 نقطة، فيما حل ثالثا «راسان الزبير» لفهد شنوان الشمري، برصيد 91.90 نقطة.

وكان «إي أس تبر» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، قد أحرز المركز الأول في افتتاح فعاليات اليوم الثالث خلال شوط فئة الأمهار عمر سنة واحدة «أ»، وحقق 92.40 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر «كلباء» لسمو الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، الذي حصد 92.00 نقطة، وجاء في المركز الثالث «أم حمد» لأحمد حمد المطلعي اليماحي، وحصل على 91.80 نقطة.

وتصدر «أم أو رعد» لأحمد محمد خلف العتيبة، فئة الأمهار عمر سنة واحدة «ب»، محققاً 92.30 نقطة، تلاه في المركز الثاني «ع ج تاج» لخليفة علي بن غنيم الكتبي، الذي حصل على 92.00 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «أتش أيه الشامخ» لحمد محمد حسنوه الحبسي، الذي نال 92.00 نقطة.

وأهدى «دي تويجان» مربط دبي، المركز الأول في شوط فئة الأمهار بعمر سنتين القسم «ب» وحقق 91.20 نقطة، وحل في المركز الثاني «باسل الباهية» للشيخ راشد بن سعيد بن راشد بن حميد النعيمي، وحصل على 90.80 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «بدر المنهل» لفراس فؤاد مشعل، برصيد 90.60 نقطة.

وتألقت خيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، خلال الشوط الختامي المخصص لفئة الأمهار عمر 3 سنوات، حيث احتل «جميل البداير» المركز الأول برصيد 92.10 نقطة، تلاه رفيقه في المربط «مزيون البداير» الذي حقق 92.00 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «ار اي مروان» لمربط رأس الخيمة، الذي حصل على 91.80 نقطة.