الإثنين 7 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الثقة» و«المطار» يفوزان في «مؤسسات الشارقة»

«الثقة» و«المطار» يفوزان في «مؤسسات الشارقة»
6 نوفمبر 2022 14:42

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رائد برقاوي يوقع «من يجرؤ على الحلم»
الشارقة تحتضن «قمة المكتبات الوطنية» وتجمع خبراء القطاع في العالم

حقق فريقا الثقة للمعاقين وهيئة مطار الشارقة الدولي، فوزين مهمين، ضمن المجموعة الثالثة، من بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية بالشارقة، في نسختها الرابعة والعشرين التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.
وحلق هيئة مطار الشارقة الدولي بصدارة المجموعة الثالثة، إثر فوزه في ثاني لقاءاته على أكاديمية العلوم الشرطية بهدفين، ليحتل المركز الأول وله 6 نقاط، ويقترب بقوة من التأهل إلى الدور الثاني.
وفي المجموعة نفسها أنعش الثقة للمعاقين آماله في التأهل بالفوز على هيئة الطرق والمواصلات 4-2، أحرز للثقة مسعود أبو طالب وحسين عبد الرحمن وأشرف عزمي وعادل وديع، ليرتفع رصيد الفريق إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع أكاديمية العلوم الشرطية، ويتبقى له مباراة مهمة مع مطار الشارقة. 
وعبر فيصل عبدالله مدرب فريق هيئة مطار الشارقة الدولي، عن سعادته بالأداء الجيد للاعبي الفريق، وتحقيق الفوز الثاني له على التوالي وحجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، مشيراً إلى أن الفريق تم دعمه بالعديد من اللاعبين الأكفاء، من أجل الظهور بالشكل اللائق في البطولة، مؤكداً أن جميع اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار لبلوغ النهائي، موجهاً الشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على زيادة التقارب والتواصل بين الموظفين.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
الثقة للمعاقين
مطار الشارقة الدولي
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
الإمارات تعلن عن اختيارية الكمامة والسجادة الشخصية
6 نوفمبر 2022
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
الإمارات
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
6 نوفمبر 2022
عبدالله بن زايد في حديث مع فؤاد حسين
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي واليونان والعراق والأردن
اليوم 02:59
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
الإمارات
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
اليوم 02:59
جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في شرم الشيخ (من المصدر)
الإمارات
قمة «شرم الشيخ» عهد جديد لمواجهة التغير المناخي
اليوم 02:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©