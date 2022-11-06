«الثقة» و«المطار» يفوزان في «مؤسسات الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

حقق فريقا الثقة للمعاقين وهيئة مطار الشارقة الدولي، فوزين مهمين، ضمن المجموعة الثالثة، من بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية بالشارقة، في نسختها الرابعة والعشرين التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وحلق هيئة مطار الشارقة الدولي بصدارة المجموعة الثالثة، إثر فوزه في ثاني لقاءاته على أكاديمية العلوم الشرطية بهدفين، ليحتل المركز الأول وله 6 نقاط، ويقترب بقوة من التأهل إلى الدور الثاني.

وفي المجموعة نفسها أنعش الثقة للمعاقين آماله في التأهل بالفوز على هيئة الطرق والمواصلات 4-2، أحرز للثقة مسعود أبو طالب وحسين عبد الرحمن وأشرف عزمي وعادل وديع، ليرتفع رصيد الفريق إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع أكاديمية العلوم الشرطية، ويتبقى له مباراة مهمة مع مطار الشارقة.

وعبر فيصل عبدالله مدرب فريق هيئة مطار الشارقة الدولي، عن سعادته بالأداء الجيد للاعبي الفريق، وتحقيق الفوز الثاني له على التوالي وحجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، مشيراً إلى أن الفريق تم دعمه بالعديد من اللاعبين الأكفاء، من أجل الظهور بالشكل اللائق في البطولة، مؤكداً أن جميع اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار لبلوغ النهائي، موجهاً الشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على زيادة التقارب والتواصل بين الموظفين.