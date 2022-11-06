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المنصوري وصيف المرحلة الثانية من طواف المغرب

المنصوري وصيف المرحلة الثانية من طواف المغرب
6 نوفمبر 2022 14:18

دبي (الاتحاد)
احتل أحمد المنصوري دراج منتخب الإمارات وصافة المرحلة الثانية لطواف المسيرة الخضراء، المقام في المغرب، ويشارك فيه منتخبنا بـ 6 دراجين لحصد مزيد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وأقيمت المرحلة الثانية بين مدينتي العيون وطرفاية (98.6 كلم) في المغرب.
وشارك في المرحلة الثانية من المنتخب الوطني أحمد المنصوري وجابر المنصوري، وأحمد المري وعبدالله الحمادي ومحمد المطيوعي، وفاز الدراج الألماني، هومري جوسنتيهيلو، بالمركز الأول في المرحلة الثانية و«الجائزة الكبرى لوادي الذهب»، بعد تصدره المرحلة وهي تأتي ضمن منافسات الدوري الدولي التاسع للمسيرة الخضراء.
وقطع جوسنتيهيلو من فريق أومبراس العالمي مسافة هذه المرحلة، التي ربطت بين مدينتي العيون وطرفاية (98.6 كلم) في ظرف ساعتين و33 دقيقة و12 ثانية، وجاء أحمد المنصوري في المركز الثاني والمغربي يوسف بدادو (المنتخب المغربي أ) بنفس التوقيت.
وأشاد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات بالمستوى المتميز لدراجي الإمارات المشاركين في الطواف الدولي بالمغرب، متوجهاً بالشكر إلى دراجي المنتخب، مشيراً إلى أنه حريص على التواصل اليومي معهم في المغرب للوقوف على آخر مستجدات البعثة، في بطولة قوية قبل خوض البطولة العربية المجمعة في الإمارات الشهر المقبل.

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