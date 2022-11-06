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الرياضي

«ثلاثية» لجودلفين في «بريدرز كب»

«ثلاثية» لجودلفين في «بريدرز كب»
6 نوفمبر 2022 14:30

 
محمد حسن (دبي)

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حققت خيول جودلفين ثلاثية رائعة، خلال اليوم الثاني لمهرجان بريدرز كب، أرفع السباقات الأميركية، والذي يقام بمضمار كينلاند، وجاءت الثلاثية عبر كل من «كوديز ويش»، و«مودرن جيمس» و«ريبلز رومانس».
واكتسب فوز «كوديز ويش» المُتوج بلقب سباق بريدرز كب ديرت مايل الرملي للفئة الأولى أهمية كبرى، حيث حمل دلالات إنسانية واجتماعية، لأن مهر جودلفين تمت تسميته على شرف الطفل كودي دورمان الذي يعاني من اضطراب نادر يسمى «متلازمة وولف هيرشورن».
وواصل «كوديز ويش» جواد الأربع سنوات الذي يدربه بيل موت وبقيادة جونيور الفرادو، انتصاراته بتحقيق فوزه الرابع على التوالي، حيث تفوق في أغسطس الماضي على بطل بريدرز كب للسرعة «جاكيز واريور» في فوريجو ستيكس للفئة الأولى بمضمار ساراتوجا.
وأكمل ثنائية جودلفين «مودرن جيمس» بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك، الذي انضم إلى صفوة الخيول التي حققت فوزين في سباقات بريدرز كب، حينما تقدم باندفاع قوي في سباق بريدرز كب مايل للفئة الأولى.
وأضاف «ريبلز رومانس»، بإشراف شارلي ابلبي وقيادة جيمس دويل، الفوز الثالث في الأمسية والرابع لجودلفين في «نسخة 2022» من حفل بريدرز كب، بانتزاع لقب بريدرز كب تيرف للفئة الأولى البالغ قيمة جوائزه 4 ملايين دولار.
من ناحية أخرى، تُوجت مهرة شادويل «ملذات» بإشراف تود بلتشر، وقيادة جون فلاسكويز، في نفس الحفل بلقب بريدرز كب ديستاف للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر، مسجلة فوزها السادس في الفئة الأولى.

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