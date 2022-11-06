حارب وبيدرو.. «بصمة الثنائية»



رضا سليم (دبي)



يتقاسم جواو بيدرو مهاجم الوحدة، وحارب عبدالله سهيل لاعب شباب الأهلي، لقب الأفضل في «الجولة التاسعة»، من «دوري أدنوك» للمحترفين، بعد أن قدم كل منهما مستوى متميزاً في هذه الجولة وزارا كلاهما الشباك، حيث سجل بيدرو هدفين في مرمى دبا، وساعد فريقه في إنهاء المباراة فائزاً بـ «ثلاثية»، ويعد هدفه الأول هو الأبرز، ويستحق أن يكون هدف الجولة، بعد أن قدم فاصلاً من الإبداع والمهارات، وبمجهود فردي راوغ دفاع «النواخذة» ولعب الكرة في الزاوية البعيدة على يمين الحارس.

ورفع بيدو رصيده إلى 7 أهداف، في 638 دقيقة لعبها، خلال 9 جولات، ووصل إلى نصف ما سجله في الموسم الماضي، خلال 26 مباراة أحرز فيها 14 هدفاً، ووصل إجمالي الأهداف التي سجلها المهاجم البرازيلي حتى الآن إلى 51 هدفاً في الموسم الرابع خلال 76 مباراة لعبها مع 3 أندية، هي الظفرة وبني ياس والوحدة.

ويتقاسم بيدرو مع ليما لاعب الوصل المركز الثالث في ترتيب الهدافين، ولا يبتعد عن المركز الأول الذي يتربع عليه لابا كودجو مهاجم العين إلا 3 أهداف فقط، يليه «الوصيف» علي مبخوت مهاجم الجزيرة، بفارق هدفين فقط.

ويعيش بيدرو حالة من التألق، بعدما نال لقب الأفضل في الجولة الماضية، بعد الهدف الذي سجله في الوقت القاتل، ومنح «العنابي» الفوز على الشارقة، في مباراة رد الاعتبار، بعد خسارة نهائي كأس رئيس الدولة.

في المقابل يواصل حارب سهيل تقديم مستوى متميز مع «الفرسان»، ونجح في هز شباك البطائح مرتين، في مباراة «السداسية»، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها حارب مع الفريق هذا الموسم في 524 دقيقة لعبها، خلال 9 جولات، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، في 38 مباراة لعبها مع الفريق خلال 4 مواسم ويعد من اللاعبين الواعدين لـ«الفرسان» ومنتخب الإمارات.