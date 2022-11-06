«غنتوت أ» بطل «بينك بولو»



أبوظبي (الاتحاد)



قادت الشيخة علياء آل مكتوم فريق غنتوت «أ» للبولو، إلى الفوز بلقب مهرجان «بينك بولو» في نسخته الـ13، بعد الفوز على فريق غنتوت «ب» بنتيجة 7 - 6 في الاحتفال الوردي الأنيق.

أقيمت المنافسات بملعب سلطان بن زايد الرئيسي بنادي غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات الراعية للاحتفالية الخيرية الرياضية المجتمعية.

وجاءت المباراة مثيرة في كل أشواطها، بعد أن كان فريق غنتوت «ب»، متقدماً في البداية، إلا أن خبرة اللاعب الدولي ناصر الشامسي، مكنته من قلب النتيجة لمصلحة فريقه، بعد تسجيل 4 أهداف، بجانب هدف لكل من الشيخة علياء آل مكتوم، وفهد القبيسي، ومحمد الحبتور، بما كفل لهم الفوز بكأس المهرجان.

وبدأت فعاليات المهرجان بمباراة استعراضية لكرة القدم بين فريق أكاديمية ياسل وأكاديمية أبطال المستقبل التي أظهر خلالها الصغار مهارات كروية رائعة، وبعدها أقيمت مباراة لصغار البولو مقدمة من أشبال نادي دبي للبولو والفروسية، ثم عرض الكلاب البوليسية من شرطة أبوظبي، وإطلاق آلاف البالونات الوردية في السماء بمشاركة الحضور، واستمتع الحضور بفقرة رقص الخيل المقدمة من «Z7»، بعدها بدأت مراسم مباراة المهرجان.

وفي ختام الاحتفال، قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي، بتتويج الفريقين والحكام، كما شمل التكريم محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، والشيخة علياء آل مكتوم والجهات والفرق المشاركة والشركات الراعية والجهات التي أسهمت في حملة التوعية بسرطان الثدي.