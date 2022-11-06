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«أهداف البدلاء».. لوحة إبداع في «التاسعة»

«أهداف البدلاء».. لوحة إبداع في «التاسعة»
6 نوفمبر 2022 13:30

 
معتصم عبدالله (دبي)


رسمت أهداف «البدلاء» لوحة جمالية، في الجولة التاسعة لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما زينت انتصارات الجزيرة على مضيفه النصر 2-0، وتفوق شباب الأهلي على البطائح 6-0، وتغلب الوحدة على دبا 3-0، واتحاد كلباء أمام بني ياس 2-1.
وشهدت الجولة 5 أهداف للاعبين البدلاء من أصل 21، غير أن اللافت في أهداف البدلاء «جمالية التسجيل»، وضمت القائمة إسماعيل مطر «الوحدة»، المالي عبدولاي ديابي «الجزيرة»، حبيب الفردان «اتحاد كلباء»، وثنائي شباب الأهلي، يحيى الغساني وجوستافو أوليفيرا.
وبصم «القائد» إسماعيل مطر على أول أهدافه في الموسم الحالي 2022- 2023، حينما أكد انتصار فريقه الوحدة أمام ضيفه دبا، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 86، بعد دخوله بديلاً لزميله جواو بيدرو صاحب «الثنائية» في المباراة، قبل خروجه مستبدلاً في الدقيقة 83، وهو الموسم الـ22 على التوالي الذي ينجح فيه «المخضرم» مطر في زيارة شباك المنافسين في الدوري.
في المقابل، احتاج المالي عبدولاي ديابي مهاجم «فخر أبوظبي» إلى أقل من 5 دقائق، ليحتفل بأول أهدافه في الموسم، بعدما عزز تقدم فريقه أمام مضيفه النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة 2-0، واستحق ديابي إشادة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، حيث قال «دائماً ما يضيف ديابي الحيوية على أداء الفريق عند دخوله، رغم المنافسة على المراكز الهجومية في التشكيلة الأساسية».
وكرر حبيب الفردان لاعب وسط اتحاد كلباء سيناريو تسجيله هدفه الأول في الموسم أمام الظفرة 2-0، حينما شارك بديلاً في الشوط الثاني، بتسجيله هدف فريقه الثاني أمام بني ياس 2-1، وهو «الهدف 35» للفردان في «دوري المحترفين».
وأسهم «البدلاء» في التفوق الكاسح لشباب الأهلي على مضيفه البطائح 6-0، حينما أضاف يحيى الغساني الهدف الرابع في الدقيقة 70، وهو الثاني للاعب في الموسم الحالي لاعباً بديلاً، فيما ختم جوستافو أوليفيرا المباراة بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 84، وهو الأول أيضاً للاعب الوسط البرازيلي المقيم في الموسم الحالي.

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أهداف البدلاء 


عبدولاي ديابي «الجزيرة» - 67
يحيى الغساني «شباب الأهلي» - 70
جوستافو أوليفيرا «شباب الأهلي» - 84
إسماعيل مطر «الوحدة» - 86
حبيب الفردان «اتحاد كلباء» - 76

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
النصر
شباب الأهلي
البطائح
الوحدة
دبا الفجيرة
اتحاد كلباء
بني ياس
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