جارسيا تقلب الموازين في «مبارزة التنس»



تكساس (أ ف ب)

قلبت الفرنسية كارولين جارسيا «المصنفة سادسة» تأخرها أمام الروسية داريا كاساتكينا الثامنة إلى فوز صعب 4-6 و6-1 و7-6، لتبلغ نصف نهائي بطولة دبليو تي إيه الختامية لموسم التنس في تكساس الأميركية.

وجاءت المبارزة على آخر البطاقات المؤهلة إلى نصف النهائي حامية ومشوّقة، حسمتها الفرنسية بشق النفس، لتضرب موعداً مع اليونانية ماريا ساكّاري.

واختتم دور المجموعات، عندما فازت البولندية إيجا شفيونتيك، الأولى عالمياً والضامنة تأهلها سابقاً، على الأميركية الشابة كوكو جوف 6-3 و6-0، علماً أن غوف كانت قد فقدت أي أمل بالتأهل عن مجموعة تريسي أوستن التي تصدرتها شفيونتيك بثلاثة انتصارات أمام جارسيا «2-1».

وأصبحت جارسيا، المصنفة سادسة، أول لاعبة من بين ثلاثين تنجح في الفوز على كاساتكينا بعد أن تتأخر بمجموعة.

وبعد تعويضها في المجموعة الثانية، حصلت على فرصة كسر إرسال الروسية في شوط تاسع دام 13 دقيقة، لكن كاساتكينا أنقذت 6 كرات على كسر إرسالها، لتصمد وتفرض شوطاً حاسماً «تاي بريك».

حصلت جارسيا على كرتين لحسم المباراة، وأنهت الأخيرة الماراثونية على الشبكة وهي منهكة بعد ساعتين و27 دقيقة.

قالت جارسيا عن بلوغها نصف نهائي البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم: هذا إنجاز كبير دون أي شك، كنت فخورة حقاً أن أكون بين الثماني الأوليات.

تابعت اللاعبة البالغة 29 عاماً التي كانت قد بلغت هذا الدور في مشاركتها الأولى عام 2017: لا أعرف حقاً ما إذا كنت أدرك أن نصف النهائي غداً.

ورأت أن هذا الفوز برهن على صوابية أسلوبها الشرس في المنافسات الكبرى: في كل مباراة نقول إنه يجب تقديم كل شيء وهذا حقيقي، لكن في هذه البطولة نعتبر كل مباراة الأخيرة في الموسم.

وكانت جارسيا قد توجت هذا العام بدورات باد هومبورج ووارسو، قبل إحرازها لقب سينسيناتي، كما بلغت نصف نهائي فلاشينج ميدوز.

وتتقدّم جارسيا 2-0 في المواجهات المباشرة مع ساكّاري المصنفة خامسة، بينها فوز في سينسيناتي هذه السنة في طريقها نحو اللقب.

من جهتها، تلتقي شفيونتيك، بطلة رولان جاروس وفلاشينج ميدوز، البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سابعة في قاعة ديكيز أرينا في فورت وورث.

ونقلت البطولة إلى تكساس، بسبب التداعيات المستمرة لجائحة كوفيد-19 في شنزن الصينية، بالإضافة إلى نزاع رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي ايه» مع السلطات الصينية بسبب قضية اللاعبة بنج شواي.