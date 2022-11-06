1000 مشارك في «السلم للدراجات»

رضا سليم (دبي)



تنطلق «النسخة السابعة» من بطولة السلم للدراجات الهوائية 10 ديسمبر المقبل، وتستمر السباقات إلى فبراير 2023، ويضم البرنامج 10 سباقات، بواقع 7 سباقات رئيسية، و3 سباقات تأهيلية للهواة والمحترفين، وهي سباقات الهواة الإماراتيين الرجال 10 ديسمبر، والهواة الإماراتيات للسيدات 11 ديسمبر، والسلم الصحراوي الأول 17 ديسمبر، والنخبة للرجال 8 يناير، والسلم للهواة الإماراتيين الرجال الثاني 11 فبراير، والسلم للنخبة السيدات 12 فبراير، والسلم الصحراوي الثاني 26 فبراير.

ويتم تنظيم ثلاث سباقات تأهيلية، وهي التأهيلي لسباق الهواة الإماراتيين الأول للرجال، والتأهيلي لسباق الهواة الإماراتيين الثاني للرجال، والتأهيلي لسباق النخبة للرجال.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة أكثر من 1000 درّاج من الإماراتيين، المقيمين، ومحترفي دول مجلس التعاون الخليجي من الجنسين، وانطلقت للمرة الأولى عام 2017 بمنطقة سيح السلم بسباقين رئيسين للهواة الرجال، قبل أن تواصل التطور مع زيادة السباقات والأنواع المختلفة من سباقات الدراجات الهوائية للجنسين.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم سموه الكريم ورعايته وتوجيهاته لتنظيم بطولة السلم للدراجات الهوائية سنوياً، وتوفير جميع سبل التطور والنمو لها، ومكافآت سموه الكبيرة للمشاركين، والتي وصلت إلى 5 ملايين درهم، يتم توزيعها على الفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة في سباقات الموسم السابع من البطولة الأهم والأكبر في عالم الدراجات الهوائية في المنطقة، والأكبر في العالم على مستوى الجوائز لبطولات الدراجات الهوائية للهواة.

وقال: بفضل توجيهات ورعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت بطولة السلم الحدث الأهم في رياضة الدراجات الهوائية، ليس على مستوى الدول والمنطقة، وإنما على مستوى العالم أيضا، وولدت البطولة بتوجيهات سموه، كما نالت رعاية سموه بحضور المنافسات ومتابعة المشاركين شخصياً وتحفيزهم على التألق والتطور، كما يؤكد سموه على عدم الاكتفاء بالنجاح الذي يتحقق في كل موسم، وإنما مواصلة التطوير والنمو وزيادة عدد السباقات، واستقطاب المزيد من المشاركين من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الفرق المشاركة حرصت على استقطاب أهم الدرّاجين والدرّاجات من المحترفين للمشاركة في المنافسات وتعزيز حظوظها في الفوز بسباقات البطولة الأهم.

وأضاف: البطولة حققت قفزات كبيرة على مستوى المشاركين وأعداد السباقات وقيمة الجوائز خلال 6 سنوات فقط، فقد انطلقت البطولة عام 2017 بسباقين فقط للرجال شارك فيهما 120 درّاجاً من الإماراتيين فقط، ومع الموسم الثاني ارتفع العدد إلى 3 سباقات للرجال بمشاركة 180 درّاجاً من 8 جنسيات، وارتفع عدد الجنسيات في الموسم الثالث إلى 10 جنسيات، فيما شهد الموسم الرابع زيادة عدد السباقات إلى 4 ومشاركة 213 درّاجاً من 17 جنسية، وشهد الموسم أيضاً تنظيم أول سباق للسيدات شاركت فيه 42 متسابقة.

وقال: الموسم الخامس من البطولة تنظيم 6 سباقات، بمشاركة 400 من الرجال، و163 من السيدات من 22 جنسية، فيما واصلت البطولة النمو ليشهد الموسم السادس تنظيم 7 سباقات، بمشاركة 645 من الرجال و156 من السيدات من 42 جنسية، وتنوعت السباقات ما بين منافسات للهواة والمحترفين والدراجات الصحراوية، وأيضاً تنظيم سباقين لمناسبة عام الخمسين، ونعلن عن الموسم السابع من البطولة الذي يتضمن قفزة كبيرة في الجوائز التي وصلت إلى 5 ملايين درهم بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك مشاركة أكثر من 1000 متسابق من الرجال والنساء ومن مختلف الجنسيات.