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الرياضي

50 دارساً ودارسة في دورة الجودو

50 دارساً ودارسة في دورة الجودو
6 نوفمبر 2022 11:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، الدورة التدريبية المتقدمة للجودو لعام 2022، وينظمها اتحاد المصارعة والجودو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وأشرف عليها المحاضر الكرواتي الخبير سيرتيك هرفاتسكو «حزام 7 دان»، بمشاركة 50 دارساً ودارسة.
واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية وتطبيقية، وسخر لها الاتحاد متطلبات النجاح وسط تجاوب المشاركين من الجنسين.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، دعم مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ودوره في دعم مسيرة الاتحاد وأنديته، مما أسهم في طفرة رياضة الإمارات التي تبوأت مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم.
وجدد ابن ثعلوب الإشادة بجهود أندية الجودو، ومساهمتها في ترقية النشاط وتطويره، من خلال تأهيل الكوادر الفنية وتطوير مهاراتها.
وأشار رئيس الاتحاد إلى دور الاتحاد الدولي للجودو في مجالات التدريب والتعليم والتطوير التي قفزت بالجودو إلى مراحل ريادية متقدمة بين مختلف الألعاب الرياضية، مثمناً المشاركة المتميزة للكوادر الفنية على مستوى الدولة في الدورة المتقدمة، والتي تنعكس على مستوى اللعبة في القريب العاجل، استفادة من خبرة سيرتيك هرفاتسكو.

الإمارات
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
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