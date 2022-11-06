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الرياضي

الوصل.. «الحصاد الأفضل»

الوصل.. «الحصاد الأفضل»
6 نوفمبر 2022 12:00

 
مراد المصري (دبي)

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رفع الوصل رصيده إلى 18 نقطة، مع نهاية «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في تطور ملحوظ لنتائج الفريق، مقارنة بالمواسم الأربعة الأخيرة، التي حقق فيها 12 نقطة ثلاث مرات، و10 نقاط مرة واحدة، إلا أنه نجح الآن في الوصول إلى حصيلة تبقيه في دائرة المنافسة على الصدارة.
وتأخر هدف الفوز أمام عجمان إلى الدقيقة 100، وتحديداً 99 دقيقة و15 ثانية، وجاء بقدم فابيو ليما الذي يواصل استعادة جاهزيته بعد العودة من الإصابة بتسجيل هدفه السابع.
ونجح الوصل من فك عقدة طاردته على ملعبه مؤخراً، وتحديداً أمام «البرتقالي» الذي مثل محطة صعبة له خلال زياراته السابقة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
عجمان
فابيو ليما
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