«الفرسان 6» بعد «الانتظار 6»



مراد المصري (دبي)



استعاد شباب الأهلي «ذاكرة الانتصارات» بـ«سداسية»، بعد انتظار 6 سنوات في «دوري المحترفين»، عندما حقق فوزاً كبيراً على البطائح 6- صفر في «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، جعله يتمسك بالبقاء في سباق المقدمة.

وتعود المرة الأخيرة التي انتزع فيها «الفرسان» الفوز بستة أهداف في مباراة واحدة أمام حتا إلى نوفمبر 2016، كما أنها أول مرة يسجل فيها 5 أهداف أو أكثر خارج ملعبه، منذ الفوز على فريق الإمارات في أبريل 2019.

ويحسب هذا التفوق في المقام الأول للمدرب ليوناردو جارديم، الذي رد بقوة في أرض الملعب، من خلال قدرته على استخراج الأفضل لدى لاعبيه، خصوصاً الشباب، وتعويض الغيابات المؤثرة في كل لقاء، وشهدت المباراة تسجيل سهيل حارب أول «ثنائية» في مسيرته بدوري المحترفين، إلى جانب تألق يوري سيزار، وإيجور جيسوس، ويحيى الغساني، وبقية المجموعة.