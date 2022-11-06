لوس أنجلوس بطل الدوري الأميركي



لوس أنجلوس (رويترز)

سجل جاريث بيل هدف التعادل في الوقت الإضافي، وتألق زميله الحارس جون مكارثي، في ركلات الترجيح، ليقودا لوس أنجلوس إف.سي إلى التتويج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى على حساب فيلادلفيا يونيون.

وسجل الويلزي بيل، الذي شارك بديلاً في الوقت الإضافي، وغاب عن الأدوار الإقصائية بسبب إصابة في «المعصم»، من ضربة رأس بعد تمريرة دييجو بالاسيوس العرضية، ليتعادل لوس أنجلوس 3-3 مع يونيون.

وتفوق مكارثي، الذي شارك بديلاً للحارس مكسيم كريبو، بعد طرده عقب تدخل عنيف مع كوري بيرك، في ركلات الترجيح ليهدي لوس أنجلوس الفوز 3- صفر.