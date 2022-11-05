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الرياضي

«سباق ثلاثي» على قمة «أدنوك للمحترفين»

لاعبو الوحدة يحتفلون بهدف إسماعيل مطر (تصوير مصطفى رضا)
6 نوفمبر 2022 03:03

مراد المصري (دبي)

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تواصل الصراع الثلاثي في مقدمة ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حقق الشارقة الفوز على الظفرة 1-صفر، والوحدة على دبا  3-صفر، ويتساوى الفريقان مع شباب الأهلي برصيد 19 نقطة، مع اعتلاء «الملك» المركز الأول، و«العنابي» الثاني، و«الفرسان» الثالث، بحسب المواجهات المباشرة بينها.
وحقق الشارقة فوزاً مثيراً على الظفرة بهدف أحرزه كايو لوكاس من ضربة جزاء، في الدقيقة 87، ليحافظ «الملك» على القمة، وتجمد رصيد «الفارس» عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.
وواصل الوحدة انتصاراته بعدما حقق الفوز السادس على التوالي على حساب دبا بثلاثية، ورغم طرد فارس جمعة مدافع «العنابي» بعد ربع ساعة فقط من «ضربة البداية»، إلا أن البرازيلي جواو بيدرو لعب دور البطولة بتسجيله «هدفين» في الدقيقتين 35 و66، قبل أن يكمل إسماعيل مطر «الثلاثية» في الدقيقة 87، ورفع «أصحاب السعادة» رصيده إلى «النقطة 19» متمسكاً بشراكة الصدارة مع الشارقة وشباب الأهلي، في حين توقف رصيد «النواخذة» عند «نقطة» في المركز الأخير.
وخطف الوصل فوزاً ثميناً على عجمان 2-1، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى «18 نقطة» في المركز الرابع، ويملك «البرتقالي» 14 نقطة في المركز الثامن، سجل للوصل توماس شانكالاي في الدقيقة 33، وفابيو ليما من ضربة جزاء في الدقيقة 100، ولعجمان بريستيج في الدقيقة 21، وخرج محمد إسماعيل لاعب عجمان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 30. وتفوق اتحاد كلباء على بني ياس 2-1، ليرفع «النمور» رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، ويبقى «السماوي» تاسعاً وله 11 نقطة، سجل لاتحاد كلباء، أحمد عامر في الدقيقة 47، وحبيب الفردان في الدقيقة 76، ولبني ياس ساشا في الدقيقة 78.

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
الشارقة
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